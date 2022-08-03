17 забавных и неловких промо-фото известных фильмов, которые как будто специально были сделаны для смеха

Фотографии для продвижения фильмов или промо-фото — это специально проводимые фотосессии с актёрами, которые делают во имя нескольких овновных целей:

Актёры на них впервые предстают в своих образах (тестируется внешний вид костюмов и грима) и могут взаимодействовать с каким-то реквизитом;Исполнителей главных и второстепенных ролей фотографируют друг с другом для публикации снимков в СМИ;Актёров снимают в особых условиях, чтобы использовать полученные фото для создания постеров.

Такие фотосессии проводят на разных этапах съёмок фильма, но сегодня нас интересует лишь одна их категория — забавно-нелепые промо-фото, сделанные такими нарочно или непроизвольно.

Забавность проявляется в том, что известные нам герои здесь появляются без декораций, спецэффектов и прочей киномагии. И актёрам приходится показывать какие-то их эмоции без контекста, что не может не вызвать улыбку. Вы только посмотрите на это!

Гарри Поттер и философский камень (2001)

Warner Bros.

Точное название фотосессии: Дэниел Рэдклифф и тотальная неловкость.

Терминатор: Генезис (2015)

Paramount Pictures

Мастерство фотошопа и естественность эмоций завораживают. Судя по реакции зрителей на фильм, это фото идеально его символизирует.

Звёздные войны: Пробуждение силы (2015)

Lucasfilm

Это тот случай, когда к промо-фото подошли творчески и с интересной стороны. Гвендолин Кристи, исполняющая роль капитана Фазмы и ни разу не появляющаяся в фильме без шлема и хромированных доспехов, здесь предстаёт в платье (с изображением штурмовиков) и с бластером. Очень круто!

Тёмный рыцарь (2008)

Warner Bros.

Кристиан Бэйл изо всех сил пытается продемонстрировать мощь Бэмена и сложность этого персонажа. Согласитесь, без противников и в просторной фотостудии это выглядит довольно забавно.

Властелин колец: Братство Кольца (2001)

New Line Cinema

— Смотрите, у меня есть кольцо.

— Но мы его вам не отдадим!

Люди Икс 2 (2003)

20th Century Fox

Хью, а теперь беги на камеру. Агрессивно, но немного загадочно.

Суррогаты (2009)

Walt Disney Studios Motion Pictures

У создателей фильма тоже был интересный подход к промо-снимкам. Они сделали реальную фотосессию для, собственно, суррогатов, то есть андроидов в человеческой оболочке. Как вы понимаете, для этой съёмки они пригласили настоящих актёров-андроидов.

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I (2014)

Lionsgate

Все. Очень. Белые.

Хищник (1987)

20th Century Studios

Улыбка Шварценеггера слегка не вяжется с показанными в фильме взаимоотношениями его персонажа и стоящего рядом инопланетного охотника. Вероятно, сам Хищник тоже улыбается под своей маской.

Планета обезьян (2001)

20th Century Fox

Это фантастический триллер или ситком?

Титаник (1997)

20th Century Fox

Согласитесь, в павильоне с минимумом декораций эта сцена выглядит не так эпично. Особенно забавно выглядит улыбка Лео.

Женщина-кошка (2005)

Warner Bros.

Легендарный своей провальностью фильм должен был иметь промо-кампанию в вот такими снимками!

Вспомнить всё (1990)

Tri-Star Pictures

Арнольд Шварценеггер не хочет ничего вспоминать, отстаньте от него!

Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов (2005)

Lucasfilm / Lucasfilm

Ещё немного «Звёздных войн». Актёр Иэн Макдермид сначала поиграл на невидимой гитаре, а потом надел маску Императора, и они вместе Хейденом Кристенсеном начали позировать со световыми мечами. Забыв их включить.

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