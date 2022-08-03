17 забавных и неловких промо-фото известных фильмов, которые как будто специально были сделаны для смеха
Фотографии для продвижения фильмов или промо-фото — это специально проводимые фотосессии с актёрами, которые делают во имя нескольких овновных целей:
Актёры на них впервые предстают в своих образах (тестируется внешний вид костюмов и грима) и могут взаимодействовать с каким-то реквизитом;
Исполнителей главных и второстепенных ролей фотографируют друг с другом для публикации снимков в СМИ;
Актёров снимают в особых условиях, чтобы использовать полученные фото для создания постеров.
Такие фотосессии проводят на разных этапах съёмок фильма, но сегодня нас интересует лишь одна их категория — забавно-нелепые промо-фото, сделанные такими нарочно или непроизвольно.
Забавность проявляется в том, что известные нам герои здесь появляются без декораций, спецэффектов и прочей киномагии. И актёрам приходится показывать какие-то их эмоции без контекста, что не может не вызвать улыбку. Вы только посмотрите на это!
Гарри Поттер и философский камень (2001)
Точное название фотосессии: Дэниел Рэдклифф и тотальная неловкость.
Терминатор: Генезис (2015)
Мастерство фотошопа и естественность эмоций завораживают. Судя по реакции зрителей на фильм, это фото идеально его символизирует.
Звёздные войны: Пробуждение силы (2015)
Это тот случай, когда к промо-фото подошли творчески и с интересной стороны. Гвендолин Кристи, исполняющая роль капитана Фазмы и ни разу не появляющаяся в фильме без шлема и хромированных доспехов, здесь предстаёт в платье (с изображением штурмовиков) и с бластером. Очень круто!
Тёмный рыцарь (2008)
Кристиан Бэйл изо всех сил пытается продемонстрировать мощь Бэмена и сложность этого персонажа. Согласитесь, без противников и в просторной фотостудии это выглядит довольно забавно.
Властелин колец: Братство Кольца (2001)
— Смотрите, у меня есть кольцо.
— Но мы его вам не отдадим!
Люди Икс 2 (2003)
Хью, а теперь беги на камеру. Агрессивно, но немного загадочно.
Суррогаты (2009)
У создателей фильма тоже был интересный подход к промо-снимкам. Они сделали реальную фотосессию для, собственно, суррогатов, то есть андроидов в человеческой оболочке. Как вы понимаете, для этой съёмки они пригласили настоящих актёров-андроидов.
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I (2014)
Все. Очень. Белые.
Хищник (1987)
Улыбка Шварценеггера слегка не вяжется с показанными в фильме взаимоотношениями его персонажа и стоящего рядом инопланетного охотника. Вероятно, сам Хищник тоже улыбается под своей маской.
Планета обезьян (2001)
Это фантастический триллер или ситком?
Титаник (1997)
Согласитесь, в павильоне с минимумом декораций эта сцена выглядит не так эпично. Особенно забавно выглядит улыбка Лео.
Женщина-кошка (2005)
Легендарный своей провальностью фильм должен был иметь промо-кампанию в вот такими снимками!
Вспомнить всё (1990)
Арнольд Шварценеггер не хочет ничего вспоминать, отстаньте от него!
Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов (2005)
Ещё немного «Звёздных войн». Актёр Иэн Макдермид сначала поиграл на невидимой гитаре, а потом надел маску Императора, и они вместе Хейденом Кристенсеном начали позировать со световыми мечами. Забыв их включить.
А ещё у нас есть интереснейший пост про постеры фильмов и скрытые на них детали. Тоже обязательно посмотрите!