1inch заключила партнерство с платежной платформой Wirex
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1inch заключила партнерство с платежной платформой Wirex

1inch заключила партнерство с платежной платформой Wirex


Платформа 1inch Network объявила об интеграции с процессингом Wirex, поддерживающим криптовалюты и фиатные деньги. Об этом сообщили представители DeFi-проекта.


«Благодаря этой интеграции 1inch Aggregation API добавят в кошелек Wirex для обмена токенов», — отметили представители 1inch.


Пользователи платежной платформы смогут обменивать токены по наиболее выгодным курсам благодаря 1inch Pathfinder, специальному алгоритму поиска оптимальных маршрутов обмена.


«Интеграция 1inch Aggregation API еще больше упростит доступ к DeFi для пользователей», — подчеркнул CEO и сооснователь Wirex Павел Матвеев.


Запуск некастодиального кошелька Wirex состоялся в декабре 2021 года. Платежная платформа постепенно расширяет перечень поддерживаемых блокчейнов, среди которых Avalanche, Polygon, BNB Chain и Fantom.

Напомним, в феврале Wirex привлекла $15 млн инвестиций и открыла вакансии для разработчиков в Украине.

# Экономика 1inch, wirex, новости
По материалам: ForkLog

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