1inch заключила партнерство с платежной платформой Wirex

Платформа 1inch Network объявила об интеграции с процессингом Wirex, поддерживающим криптовалюты и фиатные деньги. Об этом сообщили представители DeFi-проекта.

«Благодаря этой интеграции 1inch Aggregation API добавят в кошелек Wirex для обмена токенов», — отметили представители 1inch.

Пользователи платежной платформы смогут обменивать токены по наиболее выгодным курсам благодаря 1inch Pathfinder, специальному алгоритму поиска оптимальных маршрутов обмена.

«Интеграция 1inch Aggregation API еще больше упростит доступ к DeFi для пользователей», — подчеркнул CEO и сооснователь Wirex Павел Матвеев.

Запуск некастодиального кошелька Wirex состоялся в декабре 2021 года. Платежная платформа постепенно расширяет перечень поддерживаемых блокчейнов, среди которых Avalanche, Polygon, BNB Chain и Fantom.



Напомним, в феврале Wirex привлекла $15 млн инвестиций и открыла вакансии для разработчиков в Украине.