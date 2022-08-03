35% россиян по результатам опроса ВЦИОМ уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
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35% россиян по результатам опроса ВЦИОМ уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

35% россиян по результатам опроса ВЦИОМ уверены, что Солнце вращается вокруг Земли

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о научных заблуждениях россиян. Отмечается, что треть россиян заблуждаются относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%). 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц.

Высказывание о радиации вызвало у россиян меньше затруднений. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились 7%. В то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%). Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян. По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле.

Научная грамотность — понимание сущности науки и знание ее базовых положений и достижений. По результатам ответов на шесть утверждений выделены три группы по уровню научной грамотности: два и менее правильных ответа — невысокий уровень (21% россиян); три-четыре правильных ответа — средний уровень (44%); пять-шесть правильных ответов — высокий уровень (35%). В большей степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта.

Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст (в группе старше 60 лет 33% давали не более двух правильных ответов); активный просмотр телевизора (43%); проживание в сельской местности (32%); образование на уровне среднего и ниже (31-55%).

Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование (46%), старше 45 лет (48-46%) и проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек (48%).

Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует преобладание молодежи (61% среди 18-24-летних давали пять и более верных ответов), активное потребление интернета (49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51%), Северо-Западном федеральном округе (45%).

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По материалам: irk

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