Алина Кабаева попала под американский санкционный список
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Алина Кабаева попала под американский санкционный список

Алина Кабаева попала под американский санкционный список
Гимнастка Алина Кабаева оказалась под санкциями. США говорили о том, что представят новый пакет санкций, чтобы сдержать Россию. Сегодня они представили список имен, в котором есть и Алина Кабаева. В новый список расширенных санкций США против России значатся глава Национальной Медиа Группы Алина Кабаева, совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев, фонд, институт и технопарк «Сколково», Магнитогорский металлургический комбинат. Кроме того, туда попал бизнесмен Андрей Мельниченко. Ранее против Алины Кабаевой ввели санкции такие государства как Великобритания, Канада, а также Евросоюз. Сама чемпионка не комментирует эти выпады в свой адрес. Последнее время она редко дает интервью и высказывается лишь по громким поводам, например, когда на прошедшей Олимпиаде несправедливо засудили сестер Авериных — тогда звезда спорта не могла молчать и выступила с заявлением.
Отметим, что Кабаева после того, как ушла из Государственной Думы, стала реже мелькать в СМИ и общаться с журналистами. Чаще всего ее можно увидеть на спортивных площадках или во время подготовки грандиозного спортивного фестиваля «Алина». Недавно она также приехала к будущим чемпионам, которые получили возможность приехать на мастер-классы к гимнастам в Сочи и пообщаться с ними в неформальной обстановке.
# Шоу-бизнес Кабаева Алина
По материалам: z-aya

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