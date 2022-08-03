Ана де Армас в роли Мэрилин Монро: появились тизер и фотосравнения, которые привлекли внимание киноманов

Стриминговый сервис Netflix взбудоражил интернет, представив официальный трейлер фильма «Блондинка». Это новый байопик о легендарной американской актрисы Мэрилин Монро. Её роль в картине исполнила Ана де Армас, которая стала известной после ролей в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «Достать ножи» и «Не время умирать».

Конечно, никто из зрителей не удержался от того, чтобы не сравнить образы актрисы и культовой звезды. Большинство уверены, что Ана де Армас идеально подходит на роль легендарной Мэрилин Монро, отметив её внешнее сходство и отличную актёрскую игру. Однако не меньше ценителей кино уверены, что актриса переигрывает и не справляется с поставленной задачей.

Уверены, что споры не будут утихать вплоть до самого выхода кинокартины. Тогда все точно смогут оценить, насколько удалась задумка съёмочной команды. А пока давайте посмотрим фотосравнения, которые наглядно покажут сходство и разницу между Аной де Армас и Мэрилин Монро.

Мэрилин Монро и по сей день остаётся одной из самых узнаваемых знаменитостей

Релиз «Блондинки» запланирован на Netflix 28 сентября 2022 года. Будете ждать фильм?