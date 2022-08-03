Аналитик спрогнозировал рост доллара
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аналитик спрогнозировал рост доллара

Аналитик спрогнозировал рост доллараАналитик Зельцер спрогнозировал рост доллара до 65-67 рублей в августе

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал рост доллара.

По его словам, факторы, которые способствовали укреплению рубля этим летом, в августе начнут ослабевать. Он подчеркнул, что на фоне продолжающейся девалютизации финансовой системы, уменьшения экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать.

Аналитик отметил, что в настоящее время все чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде. Он добавил, что цены на сырье могут начать проседать, а риск усиления санкций со стороны западных государств никуда не делся. «Сюда стоит добавить геополитический фон и проблемы с Тайванем», — сказал он.

Зельцер считает, что в августе доллар может стоить 65-67 рублей. Он посоветовал хранить сбережения в китайском юане и гонконгском долларе.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что 1 сентября доллар будет стоить 60 рублей, а евро — 61. По мнению финансового аналитика, к сентябрю ни в российской, ни в американской экономиках ничего фундаментально не изменится.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Аналитик спрогнозировал рост доллара
Аналитик спрогнозировал рост доллара
Человек-паук на минималках
Человек-паук на минималках
Жигалова придумала способ борьбы с бедностью для сбежавшей из России Чулпан Хаматовой
Жигалова придумала способ борьбы с бедностью для сбежавшей из России
В Иркутске возобновили строительство школы на Багратиона
В Иркутске возобновили строительство школы на Багратиона
1inch заключила партнерство с платежной платформой Wirex
1inch заключила партнерство с платежной платформой Wirex
Странные сны: к чему снится голый мальчик, девочка, мужчина, женщина, бабушка или дедушка
Странные сны: к чему снится голый мальчик, девочка, мужчина, женщина,
Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня
Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из
Bloomberg назвал неожиданную угрозу от конфликта Китая и США
Bloomberg назвал неожиданную угрозу от конфликта Китая и США
Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн
Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн
На российского журналиста в Москве напал отмечающий День ВДВ мужчина
На российского журналиста в Москве напал отмечающий День ВДВ мужчина
Пьяные тусовки с девушками в прошлом! Джиган празднует 37-летие в кругу жены и детей
Пьяные тусовки с девушками в прошлом! Джиган празднует 37-летие в

Топ на сегодня

В Иркутской области действует два лесных пожара
В Иркутской области действует два лесных пожара
Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот потратил на нее
Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в Телеграм
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в
Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе
Елена Веснина отмечает 36-летие: теннисистка, которая круто владела ракеткой и мячиками (15 фото)
Елена Веснина отмечает 36-летие: теннисистка, которая круто владела

Еще по теме

Аналитик заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса
Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги в 2022 году
Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара
Решетников рассказал, какими будут курс доллара и цены на нефть в 2020 году