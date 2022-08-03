Ангарчанин предстанет перед судом за совершенное 12 лет назад убийство
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Ангарчанин предстанет перед судом за совершенное 12 лет назад убийство

Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В сентябре 2010 года, на тот момент 19-летний пьяный ангарчанин находился в гостях у своего 56-летнего соседа, являвшегося инвалидом. Между ними произошла ссора. Молодой человек взял топор и ударил несколько раз потерпевшего, от чего тот скончался на месте. После этого парень скрылся с места преступления.

Из-за недостаточного количества улик тогда преступление не удалось раскрыть. На данный момент следователи провели значительный объем следственных действий, которые доказали причастность мужчины к совершению убийства. В июне 2022 года его задержали, на допросе мужчина признался в содеянном. Уголовное дело передали в суд.

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По материалам: irk

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