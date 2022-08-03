Arcane Research: цена биткоина нацелилась на отметку $27 000
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Arcane Research: цена биткоина нацелилась на отметку $27 000

Arcane Research: цена биткоина нацелилась на отметку $27 000


Если биткоин удержит уровень $20 700, цена вскоре окажется в диапазоне $27 000-$28 000. Об этом говорится в последнем отчете Arcane Research.


По наблюдениям аналитиков, с июля формируется серия из повышающихся локальных минимумов.


Данные: Arcane Research.

Восходящий тренд столкнулся с сопротивлением на $24 000. После этого произошла коррекция к отметкам ниже уровня $23 000.


«Если биткоин упадет ниже $20 700, он обозначит понижающийся минимум. Это медвежий сигнал в контексте теханализа», — подчеркнули эксперты.


Если же биткоин устоит над вышеупомянутым уровнем, цена зафиксирует очередной повышающийся локальный минимум. Это откроет потенциал для продолжения движения к диапазону $27 000-$28 000, уверены в Arcane Research.


В компании подчеркнули, что многое зависит от динамики фондового рынка США, с которым цена биткоина довольно тесно коррелирует. Важную роль играет также динамика ключевой ставки ФРС.


«Растущие процентные ставки повышают стоимость капитала и, таким образом, служат причиной падения цен акций. Сильнее всего снижаются ценные бумаги технологических компаний. По мере роста степени институционализации биткоин стал тесно связан с традиционными финансовыми рынками», — пояснили исследователи.


По их словам, если фондовый рынок продолжит падать, нисходящий тренд цифрового золота продолжится. 

Ранее ForkLog сообщал о вероятной краткосрочной коррекции биткоина, исходя из данных ончейн-индикатора AASI.

# Экономика arcane research, теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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