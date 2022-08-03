Авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериала
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Авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериала

Авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериалаАвторы «Очень странных дел» братья Даффер начали работу над пятым сезоном сериала

Авторы сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер начали работу над заключительным пятым сезоном шоу. Об этом сценаристы проекта сообщили в Twitter.

Твит содержал фотографию доски, на которой было написано «Очень странные дела 5». Публикация сопровождалась подписью «День первый».

По задумке братьев Даффер, серии нового сезона не будут рассказывать о текущей жизни персонажей и станут короче в отличие от ранних эпизодов, в которых завязка длится два часа. При этом режиссеры утверждают, что финальная серия будет длиться около 2,5 часа как художественный фильм и покажет зрителям сразу нескольких концовок. Дата выхода пятого сезона пока неизвестна.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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