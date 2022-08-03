Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12 фото)

Вадим Карасев

Даже те, кто боится насекомых, не могут устоять перед красотой бабочек. Кто откажет себе в удовольствии понаблюдать за ними в летний солнечный день? И пожалуй, каждый ребенок знает, что изначально бабочки являются гусеницами, которые не вызывают у людей такой позитивной реакции. Но стоит отметить, что стадия гусенички далеко не всегда такая уж противная. Некоторые виды бабочек способны удивлять своей красотой и причудливостью даже в образе гусеницы.Бабочка из семейства павлиноглазокПавлиноглазка атлас — очень крупная бабочка, которая может достигать размера больше человеческой ладони. А ещё у неё нет рта, и она ничего не ест за всю свою жизнь. Впечатляющая диета!Парусник гектор или малиновая розаДанаида монархБрамея дальневосточнаяЭто ночные бабочки, которые ведут активный образ жизни в сумрачное время, а днём сладко спят, расправив свои крылья. И гусеница, и бабочка считаются ядовитыми.Махаон-парусникГусеница этой бабочки напоминает кого угодно кроме самой гусеницы из-за своих огромных ярких ложных глаз. Они то и помогают ей отпугивать хищников до момента, пока из этой личинки не появится красивая бабочка-парусник. Интересный факт: личинка меняет свой цвет несколько раз до момента финального преображения.Павлиний глазХвостатая Императорская бабочкаСатурния иоГусеница Сатурнии ио многих привлекает своими ярко-зелёными помпончиками, расположенных по всему её телу, которые так и хочется пощупать. Но вид этой гусеницы обманчив. Её яд очень опасен для любого живого организма. Так что, одно прикосновение — и вы обречены.Гарпия большая или Вилохвост пятнистыйГолубой МорфоПавлиноглазка цекропияВсем своим цветом гусеничка павлиноглазки цекропии говорит о том, чтобы её не трогали, несмотря на то, что псевдо божьи коровки, которые упали ей на спинку, уж очень милые. Но трогать её всё-таки не стоит, как и самого мотылька — ядовиты.Радужная голубая бабочка Махаон