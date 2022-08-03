Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12 фото)
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Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12 фото)

Бабочка из семейства павлиноглазокДаже те, кто боится насекомых, не могут устоять перед красотой бабочек. Кто откажет себе в удовольствии понаблюдать за ними в летний солнечный день? И пожалуй, каждый ребенок знает, что изначально бабочки являются гусеницами, которые не вызывают у людей такой позитивной реакции. Но стоит отметить, что стадия гусенички далеко не всегда такая уж противная. Некоторые виды бабочек способны удивлять своей красотой и причудливостью даже в образе гусеницы.

Бабочка из семейства павлиноглазок


Павлиноглазка атлас — очень крупная бабочка, которая может достигать размера больше человеческой ладони. А ещё у неё нет рта, и она ничего не ест за всю свою жизнь. Впечатляющая диета!

Парусник гектор или малиновая роза

Парусник гектор или малиновая роза
Данаида монарх

Данаида монарх
Брамея дальневосточная

Брамея дальневосточная
Это ночные бабочки, которые ведут активный образ жизни в сумрачное время, а днём сладко спят, расправив свои крылья. И гусеница, и бабочка считаются ядовитыми.

Махаон-парусник

Махаон-парусник
Гусеница этой бабочки напоминает кого угодно кроме самой гусеницы из-за своих огромных ярких ложных глаз. Они то и помогают ей отпугивать хищников до момента, пока из этой личинки не появится красивая бабочка-парусник. Интересный факт: личинка меняет свой цвет несколько раз до момента финального преображения.

Павлиний глаз

Павлиний глаз
Хвостатая Императорская бабочка

Хвостатая Императорская бабочка
Сатурния ио

Сатурния ио
Гусеница Сатурнии ио многих привлекает своими ярко-зелёными помпончиками, расположенных по всему её телу, которые так и хочется пощупать. Но вид этой гусеницы обманчив. Её яд очень опасен для любого живого организма. Так что, одно прикосновение — и вы обречены.

Гарпия большая или Вилохвост пятнистый

Гарпия большая или Вилохвост пятнистый
Голубой Морфо

Голубой Морфо
Павлиноглазка цекропия

Павлиноглазка цекропия
Всем своим цветом гусеничка павлиноглазки цекропии говорит о том, чтобы её не трогали, несмотря на то, что псевдо божьи коровки, которые упали ей на спинку, уж очень милые. Но трогать её всё-таки не стоит, как и самого мотылька — ядовиты.

Радужная голубая бабочка Махаон

Радужная голубая бабочка Махаон
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По материалам: триникси

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