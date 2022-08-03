Белый: «Спасибо тем, кто пишет гадости, вы не даете мне воспарить в ореоле собственной значимости»
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Белый: «Спасибо тем, кто пишет гадости, вы не даете мне воспарить в ореоле собственной значимости»

Белый: «Спасибо тем, кто пишет гадости, вы не даете мне воспарить в ореоле собственной значимости»

Знаменитый актер Анатолий Белый громко сообщил о том, что оставил работу в МХТ и уехал из страны. Недавно ему исполнилось 50 лет, праздник он встретил за границей.


Белый последние годы был звездой сериалов и театральной сцены. Весной, когда началась специальная военная операция по защите Донбасса, Анатолий сменил риторику и стал жестко высказываться в социальных сетях. Доработав сезон, он покинул театр, уведомив о своем решении Константина Хабенского, а затем переехал из России в Израиль.

«Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — подтвердил актер в личном аккаунте.

1 августа у него был юбилей — 50 лет. Несмотря на большой праздник, Белый не стал отмечать его широко и ничего не публиковал в социальных сетях. Лишь спустя пару дней он показал, что отметил его в кругу семьи. И упомянул хейтеров, которые забросили его сообщениями.

«Большое спасибо всем вам за поздравления! Тем, кто писал гадости тоже спасибо, вы не давали мне воспарить в ореоле собственной значимости. И да, хотел написать день в день, но не получилось», — сообщил известный актер.

Он также приложил снимок, на котором видны блинчики — их знаменитости испекла дочь специально на праздник. «Да, а сегодня день рождения моей родной сестры Жанны. Поздравьте ее хотя бы мысленно, ей будет приятно», — сказал Белый.

Отметим, что в МХТ Белый был занят в легендарной постановке по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также других спектаклях. Кроме того, его хватало и на антрепризные проекты, в частности, в 2018-м вместе с Елизаветой Боярской они создали музыкально-поэтический спектакль по письмам Марины Цветаевой и Бориса Пастернака.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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