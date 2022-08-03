Беременную близнецами Юлию Ефременкову положили в больницу после эмоционального потрясения
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Беременную близнецами Юлию Ефременкову положили в больницу после эмоционального потрясения

Беременную близнецами Юлию Ефременкову положили в больницу после эмоционального потрясения

35-летняя Юлия Ефременкова находится на последних сроках беременности. Совсем скоро экс-участница «ДОМа-2» подарит Мондезиру близнецов. Однако счастливый период ожидания омрачается проблемами со здоровьем.


Утро беременной Ефременковой началось с не самым лучшим образом. 35-летняя телезвезда поделилась, что чувствует себя разбитой и не хочет выходить из дома, однако вынуждена поехать на осмотр к врачу. К счастью, рядом будущий отец малышей — Мондезир, который поддержал возлюбленную нежными поцелуями.

Не успела пара попасть в больницу, как наткнулась на еще одну неприятную ситуацию. Юлия не раскрыла подробности, но призналась: ее заставили сильно понервничать.

«Я знаю, что ни на кого не нужно обращать внимания, нужно думать только о себе и детях. Не расстраиваться, не плакать, исключать людей, которые доводят тебя до истерики… Мы опоздали на прием к врачу. Надеюсь, он примет меня. Потом хочу, чтобы гинеколог посмотрела меня, потому что расстроилась, поплакала, теперь у меня тянет живот», — говорила экс-участница реалити.

Чуть позже выяснилось: переживания не прошли бесследно. Здоровье Ефременковой пошатнулось, что может негативно сказаться на будущих детях.

«Ну что, спасибо человеку за сегодняшнее испорченное настроение, за нервы и за мои слезы. Итог — меня кладут на сохранение. Надеюсь, с малышами все будет хорошо. На связь выйду позже», — обратилась она к подписчикам.

Напомним, что Юлия и Мондезир в ожидании мальчиков. Блогеры счастливы скорому появлению сразу двоих детей, ведь они мечтали о большой семье. Правда, беременность протекает не без осложнений. В прошлом месяце шатенка перенесла операцию из-за многоводия.

«Врачи посовещались и пришли к единому мнению, что эту манипуляцию — прокол и откачку вод нужно делать, потому как боялись преждевременного излития», — говорила она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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