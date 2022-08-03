Блогерша оригинально отомстила бывшему парню за отношения с новой девушкой

Вадим Карасев

The Sun: блогерша раздала незнакомцам номер бывшего парня ради мести

Блогерша под ником @yahurd1313 раздала незнакомцам номер бывшего парня, чтобы отомстить ему за новые отношения. На ее ролик с оригинальным способом мести, опубликованный в TikTok в конце июля, издание The Sun обратило внимание в понедельник, 1 августа.

«В следующий раз, когда какой-нибудь парень попросит ваш номер телефона, дайте ему номер вашего бывшего партнера и скажите, что вас зовут так, как зовут его новую девушку», — написала автор ролика. По словам девушки, так молодой человек подумает, что его новая партнерша познакомилась с кем-то в баре и случайно дала новым знакомым его номер телефона вместо своего.

В комментариях блогерша отметила, что ее бывший партнер не был счастлив от звонков, полученных благодаря ей. «Завязывайте драки, а не отношения. И оставайтесь токсичными», — пошутила @yahurd1313.

В комментариях под постом пользователи оценили оригинальный подход блогерши к мести экс-бойфренду. «Это лучший чертов совет, который я получил в этом приложении», «Я определенно это сделаю!» — прокомментировали юзеры ролик.

Ранее другая блогерша поделилась историей о том, как ее подруга оригинально отомстила парню за измену. Она рассказала, что девушка разорвала документы бойфренда после того, как узнала о его неверности.