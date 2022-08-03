Bloomberg назвал неожиданную угрозу от конфликта Китая и США

Вадим Карасев

Даже незначительная эскалация конфликта Соединенных Штатов и Китая негативно отразится на глобальной цепочке поставок, пишут аналитики Bloomberg. Любые действия касательно Тайваня ударят "по мировому судоходству".

Тайваньский пролив - это основной маршрут судов, идущих из Китая, Японии, Южной Кореи и Тайваня на запад. Через него товары, произведенные на азиатских фабриках, поставляются на рынки Европы, США и других стран. В нынешнем году по проливу прошло 88% крупнейших в мире торговых судов и 48% из 5,4 тысячи контейнеровозов.

Альтернативой пути может стать маршрут через Филиппинское море с обходом побережья Тайваня на востоке. Но другие варианты сопряжены с существенными рисками из-за природных явлений, например, тайфунов, которые в Южно-Китайском море случаются в среднем 20 раз за год.

Аналитики указывают, что сбои в мировых цепочках поставок значительно повлияют на глобальные торговые отношения. В этом году мировая логистическая система существенно пострадала на фоне начала пандемии COVID-19 и локдауна в Китае. Затем на ограничение поставок повлияли антироссийские санкции.

В Фуцзяне замечен эшелон с китайскими танками

Конфликт США и Китая обострился из-за предполагаемого визита спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай категорически против посещения Пелоси Тайваня и пообещал принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. На этом фоне США начали перемещение своих самолетов и авианосцев к острову. При этом сама Пелоси так и не подтвердила посещение Тайваня. Кроме того, два авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) — "Ляонин" и "Шаньдун" — вышли в море и следуют в неизвестном направлении. В СМИ предположили, что они двигаются к Тайваньскому проливу.

Истребитель Су-35 6-й авиационной бригады ВВС НОАК над городом Сямынь

Су-35 над городом Сямынь

Эксперты указывали, что, вероятно, невозможно будет избежать военного конфликта США и Китая: эскалация в регионе будет серьезной. Конфликт, по мнению эксперта, разрешится лишь через 3-4 года.