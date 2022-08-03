Браконьеров накажут строже за незаконный вылов краснокнижной рыбы
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Браконьеров накажут строже за незаконный вылов краснокнижной рыбы

Браконьеров накажут строже за незаконный вылов краснокнижной рыбы

Кабмин увеличил таксы за вылов занесенных в Красную книгу водных биоресурсов. Такое постановление правительства от 23 июля 2022 года № 1322 вступает в силу 3 августа.

Вылов занесенной в Красную книгу рыбы в России запрещен. Но таксы за нарушение этого запрета не пересматривали с 2000 года, что стимулирует браконьеров. Постановление, разработанное Минприроды, устраняет правовой пробел. Для исчисления ущерба за уничтожение краснокнижной рыбы взяли таксы за обычное рыбное браконьерство, увеличив их примерно в три раза.

Теперь за азовскую белугу браконьерам придется заплатить 826,5 тысячи рублей. Краснокнижная калуга стоит 807,7 тысячи. За амурского осетра установили таксу 481,3 тысячи рублей, а за более редкого сахалинского, балтийского, атлантического — 641,8 тысячи. Стерлядь, выловленная в Днепре, на Дону или в Ангаре, теперь обойдется браконьерам в 13,7 тысячи. За тайменя установили таксу от 31 до 42,5 тысячи рублей. За атлантического лосося браконьеры будут платить 41 тысячу, за белорыбицу — 44,5 тысячи, за сига — 10 тысяч.

В постановлении также установлены таксы за вылов моллюсков и охоту на морских млекопитающих. Компенсация за убитого тихоокеанского моржа составляет 172 тысячи. А за кита браконьеры будут платить от 1,4 до 1,9 миллиона рублей.

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По материалам: pnp.ru

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