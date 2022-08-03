Брэд Питт дал редкий комментарий о своей дочери Шайло от Анджелины Джоли и назвал ее "красивой"
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Брэд Питт дал редкий комментарий о своей дочери Шайло от Анджелины Джоли и назвал ее "красивой"

Брэд Питт дал редкий комментарий о своей дочери Шайло от Анджелины Джоли и назвал ее "красивой"

Брэд Питт дал редкий комментарий о своей дочери от Анджелины Джоли — 16-летней Шайло. Во время премьеры своего нового боевика "Быстрее пули" в Лос-Анджелесе 58-летний обладатель "Оскара" сказал, что Шайло "красивая".

Актер также отметил, что танцы Шайло настолько хороши, что от них "слезы наворачиваются на глаза".

Шайло увлекается хореографией, и недавно видео с ее занятий стали хитом на YouTube — пластику девочки-подростка бурно обсуждали в комментариях к роликам, отмечая ее талант.

Я не знаю, откуда в ней это. У меня-то обе ноги — левые,

— отметил Питт.


Шайло Джоли-Питт (в центре) на занятиях танцами

Когда Брэда спросили, думает ли он, что его дети могут стать актерами и пойти по стопам своих родителей, он сказал, что просто хочет, чтобы они были счастливы.

Мне нравится, когда они находят свой собственный путь, находят то, что им интересно, и преуспевают в этом,

— сказал Питт о своих детях.


Брэд Питт с сыновьями Паксом и Мэддоксом и дочерью Шайло в 2014 году

У актера трое биологических детей от Джоли: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. И трое приемных: Мэддокс, Пакс и Захара.

17-летняя Захара на днях поступила в главный афроамериканский колледж США и в ближайшие месяцы переедет в Атланту (штат Джорджия). Об этом рассказала сама Джоли, опубликовав фото дочери с ее однокурсниками. Недавно актриса также похвалила Захару за дисциплинированность.

Я стараюсь приучить их к распорядку, составляю дома расписание. Но моя дочь Захара организует дела лучше меня,

— призналась Джоли.

Отношения бывших супругов после развода трудно назвать хорошими. Они регулярно встречаются в суде, пытаясь поделить опеку над детьми. Недавно разногласия возникли и из-за виноградника во Франции — Джоли продала свою долю российскому олигарху, а Питт пытался это оспорить. В итоге суд все-таки встал на сторону Джоли.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные дети
По материалам: spletnik.ru

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