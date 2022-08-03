Бывшего российского министра госпитализировали
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Бывшего российского министра госпитализировали

Бывшего российского министра госпитализировалиЭкс-министра просвещения Ольгу Васильеву госпитализировали с COVID-19

Ольгу Васильеву, экс-министра просвещения, сейчас возглавляющую Российскую академию образования, госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, Васильева болеет уже пять дней.

Mash уточняет, что бывшая министр получает стандартное лечение, ей ввели моноклональные антитела.

Васильева была министром просвещения в правительстве Дмитрия Медведева с мая 2018 года по январь 2020 года. 15 января 2020 года кабмин в полном составе ушел в отставку, часть министров и вице-премьеров перешли в правительство Михаила Мишустина, но Васильева в него не попала. Новым министром просвещения назначили Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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