Бывшего российского министра госпитализировали

Вадим Карасев

Экс-министра просвещения Ольгу Васильеву госпитализировали с COVID-19

Ольгу Васильеву, экс-министра просвещения, сейчас возглавляющую Российскую академию образования, госпитализировали с COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, Васильева болеет уже пять дней.

Mash уточняет, что бывшая министр получает стандартное лечение, ей ввели моноклональные антитела.

Васильева была министром просвещения в правительстве Дмитрия Медведева с мая 2018 года по январь 2020 года. 15 января 2020 года кабмин в полном составе ушел в отставку, часть министров и вице-премьеров перешли в правительство Михаила Мишустина, но Васильева в него не попала. Новым министром просвещения назначили Сергея Кравцова, который ранее возглавлял Рособрнадзор.