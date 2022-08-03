Что будет с миром после прилета Нэнси Пелоси на Тайвань ?

Несмотря ни на что, Нэнси Пелоси посетила остров. Несколько минут назад спецборт со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси сел в столице Тайваня. В мире это считают откровенной провокацией. 82-летняя Нэнси Пелоси стала ньюсмейкером дня, ведь весь мир в прямом эфире следил за тем, долетит ли она до аэропорта столицы Тайваня или нет. Сначала ей угрожала китайская сторона, затем сомневались американские политики, но в итоге Нэнси приняла решение полететь и около 18:00 по московскому времени 2 августа приземлилась. «Все, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о полете Нэнси. Кроме того, даже в Белом доме США отказались нести ответственность за полет Пелоси на Тайвань, правда, ее сопровождали истребители. «Мы выражаем решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждаем его. Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике», — сообщили в МИДе КНР. Что же плохого в том, что Нэнси Пелоси полетела в Тайвань? Спикер Палаты представителей Конгресса США не скрывает, что этот визит — «демонстрация поддержки Тайваня». Причем, для Нэнси это еще и серьезный скачок по карьерой лестнице, ведь все последние годы она критиковала Кита и осуждала нарушения прав человека. Получается, что с 1997 года она стала первым высокопоставленным политиком США, который посетил остров. 25 лет назад, на Тайвань прибыл бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич и его визит был раскритикован китайским МИДом. Ведь руководство поднебесной считает, что дипломатические отношения между Тайбэем и Вашингтоном представляют угрозу их территории. Подобные визиты власти КНР воспринимают как растущее дипломатическое взаимодействие между Тайбэем и Вашингтоном и, соответственно, хочет дать свой отпор. А вот Тайвань, который пытается отделиться от Китая, только рад растущему интересу от США и Европы. В случае военного конфликта они смогут заручиться поддержкой этих стран. «Китай примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета. США хотят с помощью Тайваня сдерживать Китай, это очень опасная игра с огнем», — сообщили представители страны. Армия Китая уже сообщила, что с 4 по 7 августа проведет учения в шести районах вокруг острова Тайвань. На визит Пелоси в Тайвань отреагировал Белый дом, который в официальном пресс-релизе отметил, что ее прилет не является нарушением суверенитета Китая.