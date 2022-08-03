Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке

Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Актриса Чулпан Хаматова завела себе американского агента. Артистка, как рассказали ее российские коллеги, обзавелась агентом в Америке. Она надеется получить какую-нибудь роль в Голливуде, где платят очень хорошие деньги. «Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США — с такой позицией. Для этого нужны связи. Еще вариант: продюсеры, которые уехали и будут снимать кино, также станут иметь ввиду таких узнаваемых кинозвезд — как Хаматова, Ингеборгу Дапкунайте», — говорят коллеги звезды.
При этом коллеги Хаматовой отмечают, что получить роль в Америке у звезды не больше двадцати процентов. Куда реальнее попасть в новые картины режиссера Кирилла Серебренникова и других «отъехавших», сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Чулпан Хаматова уехала несколько месяцев назад в Латвию. Она готова отказаться от звания народной артистки России.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

Последние новости

Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично недостоверным
Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать
Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать
"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина
"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося
Подтверждена безопасность новой противотуберкулезной вакцины
Подтверждена безопасность новой противотуберкулезной вакцины
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 августа 2022 года: для каких знаков зодиака день будет благоприятным
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 августа 2022 года: для каких знаков
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой
Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой
Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и DC до конца
Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и
EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для издательства
EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для

Топ на сегодня

Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси

Еще по теме

Чулпан Хаматова сбежала с миллионами из России
Чулпан Хаматова вспомнила о своих наградах, которые ей не нужны
Чулпан Хаматова продолжила зарабатывать в России
Ольга Кормухина высказалась о судьбе Чулпан Хаматовой