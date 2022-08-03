Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке

Актриса Чулпан Хаматова завела себе американского агента. Артистка, как рассказали ее российские коллеги, обзавелась агентом в Америке. Она надеется получить какую-нибудь роль в Голливуде, где платят очень хорошие деньги. «Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США — с такой позицией. Для этого нужны связи. Еще вариант: продюсеры, которые уехали и будут снимать кино, также станут иметь ввиду таких узнаваемых кинозвезд — как Хаматова, Ингеборгу Дапкунайте», — говорят коллеги звезды.При этом коллеги Хаматовой отмечают, что получить роль в Америке у звезды не больше двадцати процентов. Куда реальнее попасть в новые картины режиссера Кирилла Серебренникова и других «отъехавших», сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Чулпан Хаматова уехала несколько месяцев назад в Латвию. Она готова отказаться от звания народной артистки России.