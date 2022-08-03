Coca-Cola в России будет называться "Добрый Cola"

Вадим Карасев

В России Coca-Cola провела ребрендинг, после которого напиток будет называться "Добрый Cola". Подразделение компании в РФ сменило название на Multon Partners.

Известно, что сменится название не только Coca-Cola, но и Fanta - на "Добрый Orange" и Schweppes - на "Rich тоник". Sprite и вовсе уйдет с российского рынка, поскольку, по словам производителей, не пользовался в стране успехом. В то же время добавятся новые вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Не уточняется, сохранят ли переименованные Coca-Cola, Fanta и Schweppes оригинальный вкус, как и не называются цены, по которым россияне смогут покупать эти напитки. Однако известно, что первые продукты смогут запустить осенью 2022 года.