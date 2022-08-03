Даня Милохин хочет выступить на сцене театра

В прошлом году молодой блогер активно выступал на всевозможных премиях и постоянно участвовал в шоу. С началом 2022 года ситуация резко изменилась. Даня Милохин не появлялся на российских мероприятиях и много времени проводил в Казахстане. В интервью изданию «А теперь внимание!» тиктокер рассказал о своей жизни и творческих планах.





На вопрос журналистов о том, что будет делать Даня, если соцсети внезапно пропадут, молодой тиктокер не растерялся. Он заявил, что хочет попробовать себя на сцене театра. Оказалось, что такие предложения уже поступали, но Милохин пока своего согласия не давал.

«Да, реально, интересная идея, но очень сложно. Лень, на самом деле, но меня звали», – рассказал журналистам Даня.





Стоит отметить, что у Милохина есть актерский опыт. Помимо его работ в соцсетях, Даня снялся в свежем сериале «Классная Катя». Его коллегами по проекту стали Гоша Куценко и Алена Бабенко. Сериал повествует о том, как подмосковный мэр отправляет свою дочь преподавать в школу. Главной героине предстоит отказаться от своих привычек и сдружиться с жителями города и учителями. На данный момент проект находится в разработке.

Подобные случаи, когда блогеры подаются в театральные актеры, уже были. И это – Ольга Бузова. Напомним: в прошлом году появилась информация, что знаменитая телеведущая выступит в МХАТе. Эдуард Бояков, бывший на то время худруком театра, хотел таким образом привлечь внимание к постановке. И это получилось. За такое решение руководство МХАТ подверглось жесткой критике. Через несколько месяцев все выступления Бузовой были отменены. Ждет ли такая участь Даню Милохина и согласится ли он на выступление в театре – покажет время.



