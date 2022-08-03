Даня Милохин может покуситься на святое
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Даня Милохин может покуситься на святое

Даня Милохин может покуситься на святое
Тиктокре и певец Даня Милохин замахнулся на большое искусство. Артист рассказал, что в настоящий момент вовсе не сидит без работы. Он работает на две страны — Россию и Казахстан, — занимается не только блогерством, но и осваивает новое амплуа актера, не прочь засветиться в телешоу.
Он уже снялся в одном сериале вместе с Гошей Куценко и другими звездами отечественного кинематографа, сыграв школьника. Также всерьез задумался о том, чтобы повторить успех Ольги Бузовой в театре, сообщает «А теперь внимание!». По словам Дани Милохина, к нему уже поступают предложения. И пока все, что его удерживает от того, чтобы предстать на театральной сцене, — это элементарная лень. Он отлично понимает, что дело это непростое.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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