Депутат Госдумы Дьяконова проверила строительство нового моста в Липецкой области
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Депутат Госдумы Дьяконова проверила строительство нового моста в Липецкой области

Депутат Госдумы Дьяконова проверила строительство нового моста в Липецкой области

Депутат Госдумы Татьяна Дьяконова посетила осмотрела место возведения нового моста через реку Становая Ряса в Чаплыгине Липецкой области.

Объект включен в Народную программу "Единой России". До начала строительства требовалось разобрать старый мост, которому более 60 лет. Три года назад его признали аварийным.


"Мы видим сегодня, что в Чаплыгине проходят масштабные строительные работы. Возводится очень важный для города инфраструктурный проект, который соединяет две его части. Работы очень много, окончание строительства запланировано на конец следующего года. Важно, чтобы жители города, проживающие в разных частях, не оказались оторванными, не почувствовали дискомфорт в связи с этим. Поэтому оперативно, а главное – качественно - строится временный мост", - сказала Дьяконова.

Строители рассказали депутату, что временный мост абсолютно безопасен и рассчитан под современную нагрузку. Уже в сентябре он будет доступен для транспорта, которому разрешено ездить по дорогам общего пользования.

Глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов отметил, что строительство нового моста обойдется в 440 млн рублей, завершат работы в конце следующего года.

Всего в 2022 году в Липецкой области в рамках нацпроекта начат ремонт семи мостов, три из них, в том числе и переправу в Чаплыгино, должны сдать в 2023 году.

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По материалам: uposters.ru

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