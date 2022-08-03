Digital Foundry сравнили Next-gen шутер Bright Memory Infinite на Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





Технические специалисты портала Digital Foundry провели детальный разбор игры Bright Memory: Infinite на консолях нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5, чтобы выявить лучшую версию next-gen шутера. Напомним, игру Bright Memory: Infinite многие хвалят именно за графику, а сам проект вышел только на новых приставках и PC, проигнорировав Xbox One и Playstation 4.

Согласно анализу Bright Memory: Infinite от Digital Foundry, лучшая консольная версия игры на Xbox Series X. При прямом сравнении шутер показывает лучшую производительность именно на мощной приставке Microsoft, тогда как на Playstation 5 есть некоторые «компромиссы» во всех трех режимах работы (подробнее о режимах мы писали здесь). Напомним, что игра способна предложить разрешение 4K с 60 FPS и поддержкой трассировки лучей (только для отражений).

Что касается в целом консольных версий игры Bright Memory Infinite, специалисты Digital Foundry впечатлены результатами. Игра имеет чуть лучшую детализацию на PC при максимальных настройках, плюс некоторые дополнительные технологические решения (вроде ReSTIR Global Illumination для создания освещения), но в целом версии для Xbox Series X | S и Playstation 5 действительно выглядят как «шутер нового поколения», особенно если брать во внимание, что игра сделана практически одним человеком.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение от Digital Foundry.

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