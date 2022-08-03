Директор Шатунова в шоке от предложения Григория Лепса

Кудряшов в ужасе от планов певца Григория Лепса. После скоропостижной смерти Юрия Шатунова многие поклонники задумались о дальнейшей судьбе хитов артиста, права на которые перешли по наследству к его вдове и детям. Заинтересовались песнями экс-солиста «Ласкового мая» и его коллеги по цеху. В частности, Григорий Лепс прямо заявил, что не прочь купить всем известную композицию «Белые розы», чтобы дать ей новую жизнь. Однако директор Шатунова, узнав о желании музыканта, не на шутку разозлился и разразился гневной тирадой. Он заявил, что права на хиты покойного певца останутся в неприкосновенности и продавать их никто не планирует.«Никому, никогда, ни при каких ситуациях прав семья не передаст! Ни на одну песню! Никогда в жизни, никто их официально петь не будет! Никогда! Это позиция семьи, закроем этот вопрос», — отрезал Аркадий Кудряшов в беседе с порталом «Звездач». Напомним, Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Музыканту стало плохо на отдыхе с друзьями в Подмосковье. Приятели сразу же доставили певца в ближайшую поликлинику, а там врачи вызвали «скорую». По дороге в больницу у артиста остановилось сердце, но бригада медиков смогла его реанимировать, однако уже в клинике Шатунову стало хуже, и он скончался, не приходя в сознание. Похороны экс-солиста «Ласкового моя» прошли на Троекуровском кладбище и растянулись на три дня. Тело музыканта кремировали, часть правда родные предали земле в Москве, а часть увезли в Германию, где последнее время артист жил с семьей.