Директор Шатунова в шоке от предложения Григория Лепса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Директор Шатунова в шоке от предложения Григория Лепса

Директор Шатунова в шоке от предложения Григория Лепса
Кудряшов в ужасе от планов певца Григория Лепса. После скоропостижной смерти Юрия Шатунова многие поклонники задумались о дальнейшей судьбе хитов артиста, права на которые перешли по наследству к его вдове и детям. Заинтересовались песнями экс-солиста «Ласкового мая» и его коллеги по цеху. В частности, Григорий Лепс прямо заявил, что не прочь купить всем известную композицию «Белые розы», чтобы дать ей новую жизнь. Однако директор Шатунова, узнав о желании музыканта, не на шутку разозлился и разразился гневной тирадой. Он заявил, что права на хиты покойного певца останутся в неприкосновенности и продавать их никто не планирует.
«Никому, никогда, ни при каких ситуациях прав семья не передаст! Ни на одну песню! Никогда в жизни, никто их официально петь не будет! Никогда! Это позиция семьи, закроем этот вопрос»,  — отрезал Аркадий Кудряшов в беседе с порталом «Звездач». Напомним, Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Музыканту стало плохо на отдыхе с друзьями в Подмосковье. Приятели сразу же доставили певца в ближайшую поликлинику, а там врачи вызвали «скорую». По дороге в больницу у артиста остановилось сердце, но бригада медиков смогла его реанимировать, однако уже в клинике Шатунову стало хуже, и он скончался, не приходя в сознание. Похороны экс-солиста «Ласкового моя» прошли на Троекуровском кладбище и растянулись на три дня. Тело музыканта кремировали, часть правда родные предали земле в Москве, а часть увезли в Германию, где последнее время артист жил с семьей.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

Последние новости

Иосиф Пригожин: «Такие, как Лайма Вайкуле, виноваты в том, что происходит в стране и в мире»
Иосиф Пригожин: «Такие, как Лайма Вайкуле, виноваты в том, что
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Певица Зара показала безупречную фигуру в купальнике
Певица Зара показала безупречную фигуру в купальнике
Софья Каштанова рассказала о личной жизни
Софья Каштанова рассказала о личной жизни
Максим Галкин вернется в Россию белым и пушистым
Максим Галкин вернется в Россию белым и пушистым
Ксения Собчак показала Анатолия Чубайса с перекошенным лицом из реанимации
Ксения Собчак показала Анатолия Чубайса с перекошенным лицом из
Директор Шатунова в шоке от предложения Григория Лепса
Директор Шатунова в шоке от предложения Григория Лепса
В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
Стало известно о локализации пожара на подмосковном складе Ozon
Стало известно о локализации пожара на подмосковном складе Ozon
В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала года в $2 млрд 
В Chainalysis оценили ущерб от взломов кроссчейн-протоколов с начала
Депутат Госдумы Дьяконова проверила строительство нового моста в Липецкой области
Депутат Госдумы Дьяконова проверила строительство нового моста в
Левински попросила Бейонсе изменить песню c упоминанием ее романа с Клинтоном
Левински попросила Бейонсе изменить песню c упоминанием ее романа с

Топ на сегодня

Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500
Трейдер рассказал о взаимосвязи биткоина с индексом S&P 500
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Финляндия отказалась строить железные дороги по европейским стандартам
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из GachiMuchi
На телеканале «Россия 1» показали кадры порнофильма с актером из
Победитель «Лидеров России» проведет исследования по созданию сенсоров
Победитель «Лидеров России» проведет исследования по созданию сенсоров

Еще по теме

Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова
Разин рассказал о причине кремации Шатунова
Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста
Директор Юрия Шатунова опроверг информацию об эксцессах на могиле певца