Дмитрий Нагиев рассказал о молодой девушке
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Дмитрий Нагиев рассказал о молодой девушке

Дмитрий Нагиев рассказал о молодой девушке
Ведущего и актера Дмитрия Нагиева везде сопровождает молодая девушка. Артист не рассказывает журналистам о своих любовных историях, оставляя поклонникам простор для фантазии. Уже много лет подряд именно он является одним из самых востребованных актеров в российском шоу-бизнесе. Как выяснилось, эту ношу он разделяет с одной молоденькой девушкой, которая круглосуточно заботится о его комфорте. Нагиев признался, что работает вместе с красавицей-ассистенткой, на которую засматриваются окружающие. Сам Дмитрий ценит, что она на его глазах выросла в большого профессионала, ведь от качества её работы напрямую зависят многие вопросы в его жизни. «Без неё, конечно же, было бы очень тяжело, а на последних проектах просто невыносимо. Она просто как Санчо Панса», — говорит Нагиев. Ему важны только деловые качества помощницы, но при этом он видит, как на неё реагируют другие мужчины на съемочной площадке.
«По тому, как на нее посматривают на площадке, я понимаю, что действительно со мной в вагоне живет приятной внешности девушка», — поделился Нагиев с «Караваном историй». Заводить служебные романы, кстати, никогда не было привычкой Дмитрия. По слухам, последней любовью актера стала Анна Спектор, которую он поселил в роскошном загородном доме в Подмосковье. Десять лет назад она родила от Нагиева дочку Миру. До этого романа Дмитрий встречался с радиоведущей Натальей Коваленко, матерью его 13-летнего сына Марка. Своих внебрачных детей актер, кстати, ни разу не показывал публике. Долгое время он вообще игнорировал слухи о своем отцовстве. Лишь недавно он подтвердил, что у него есть другие дети кроме старшего сына Кирилла.
# Шоу-бизнес Нагиев Дмитрий
По материалам: z-aya

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