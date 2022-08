Дочь Анны Плетневой станет второй солисткой группы «Винтаж»

Анна Плетнева — многодетная мама, обычно она не рассказывает о наследниках и редко показывает их в соцсетях. Однако звезда оставит принципы и впервые представит дочь на публике в новом статусе.

44-летняя исполнительница воспитывает троих детей: двух дочек и сына. Певица говорит о них в личном блоге зачастую лишь по поводу их дней рождений. Но недавно Плетнева решилась показать одну из дочерей на широкую аудиторию и сделала это необычным образом.

Так, Анна обеспечила 16-летней Марусе работу в своей группе «Винтаж», и не кем-либо, а второй солисткой! Теперь песня «Плохая девочка» зазвучит двумя голосами. Дебют состоится совсем скоро, на фестивале LiveFest Summer в Сочи.

У Маруси отличные вокальные данные, ничуть не хуже, чем у мамы. Видео с исполнением кавера на песню Dancing on My Own набрало тысячи лайков и просмотров. «Такой же звон в голосе... Хорошо, что успели и карьерой заняться, и семью завести»; «Мурашки, талант!»; «Какой прекрасный голос, я влюблена», — удивились поклонники звезды.

У Маруси уже есть фанаты, которые восхищаются красотой юной шатенки, и они однозначно скупят билеты на шоу с любимицей. Однако многих интересует вопрос, не слишком ли откровенна хореография группы для несовершеннолетней? Впрочем, как заиграют по-новому выступления «Винтажа», станет известно уже через неделю.

Напомним, Плетнева два раза выходила замуж, в первом браке у нее появилась дочь Варвара. Во второй раз она вышла замуж за давнего друга, бизнесмена Кирилла Сырова, которому родила двоих детей: Марусю и Кирилла.

Анна не устает восхищается наследниками, и считает, что благодаря им ей удалось окончательно вырасти. «Без детей не ощутила бы любовь так, как чувствую и понимаю ее сейчас. Плюс появилось много навыков: одной рукой сцеживать молоко, другой записывать песню, третьей готовить, четвертой наводить марафет, пятой вести машину и еще что-то делать шестой рукой...» — говорила она «СтарХиту».