Двое пьяных жителей Иркутской области избили начальника поезда Омск — Владивосток

В транспортную полицию с заявлением о преступлении обратился начальник поезда Омск — Владивосток. Мужчина сообщил, что его избили пассажиры. При проверке полицейские задержали двоих жителей Иркутска и Ангарска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Выяснилось, что оба пассажира были пьяны. Мужчины выражались нецензурной бранью, мешали другим пассажирам и не реагировали на замечания. Один из задержанных угрожал попутчикам. Пытаясь поговорить с нарушителями, начальник поезда получил побои.

На станции Улан-Удэ мужчин задержали сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте. Нарушители находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Нарушителям может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.