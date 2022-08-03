EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для издательства

Вадим Карасев





В начале июля издательство Electronic Arts попало в скандал, когда SMM-специалист компании высмеял любителей одиночных игр через официальный аккаунт EA в социальных сетях. После этого появилась информация от инсайдеров, которые сообщили, что компания одобряет разработку одиночных игр только тогда, когда потенциально их продажи могут превысить 10 миллионов копий.

Во время разговора с инвесторами у руководителей EA спросили, что они думают про одиночные игры. Генеральный директор компании Эндрю Уилсон заявил, что одиночные игры «действительно очень важны» для издательства. Компания планирует и дальше инвестировать в создание одиночных игр, в том числе, чтобы «рассказывать интересные и важные истории».

При этом, Electronic Arts не отрицает, что генерируют прибыль для компании, в первую очередь, игры-сервисы. Около 70% доходов компании — это именно игры-сервисы, поэтому отказываться от них в сторону только одиночных проектов EA явно не планирует.

Напомним, сейчас в разработке у EA находится не менее 4 одиночных проектов — Dragon Age: Dreadwolf, новый Mass Effect, ремейк Dead Space, Star Wars Jedi: Survivor. Ходят слухи, что EA работает еще и над игрой про Черную Пантеру.