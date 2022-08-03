ФАС предписала Apple перестать навязывать невыгодные условия разработчикам приложений
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ФАС предписала Apple перестать навязывать невыгодные условия разработчикам приложений

ФАС предписала Apple перестать навязывать невыгодные условия разработчикам приложений

Федеральная антимонопольная служба предписала корпорации Apple в течение 60 дней прекратить запрещать разработчикам iOS‑приложений уведомление клиентов о возможности оплаты покупок вне AppStore и принуждение их к ухудшению функционала таких приложений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ФАС.

Согласно предписанию, Apple должна исключить из руководства по рассмотрению App Store положения о запрете на любые уведомления в iOS-приложениях, сообщающие о методах покупки, отличных от встроенного варианта. Помимо этого, компании потребуется проинформировать об этом всех разработчиков на платформе iOS.

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи 29 июля.

В июле компанию Apple признали нарушившей антимонопольное законодательство России. Как отмечалось в сообщении ФАС, корпорация требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store.

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По материалам: pnp.ru

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