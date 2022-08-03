Футбольный клуб «Оксфорд Сити» начнет продавать билеты за биткоин

Английский футбольный клуб «Оксфорд Сити» заключил партнерство с криптовалютной платформой CoinCorner, в рамках которого начнет принимать оплату в первой криптовалюте.

Oxford City Football Club Partner with CoinCorner To Accept Bitcoin@OxCityFC is the first National League football club to accept #Bitcoin and #Lightning payments, in a partnership with CoinCorner 🤝



Read our official announcement 👇https://t.co/lrNzQIyEhF — CoinCorner ⚡️ Buy Bitcoin at CoinCorner.com (@CoinCorner) August 3, 2022

«Оксфорд Сити» выступает в Южной Конференции — шестом по значимости турнире в Англии. После старта сезона 6 августа болельщики смогут купить билеты на домашние матчи клуба, еду и напитки на стадионе за биткоин с помощью Lightning Network.

CoinCorner выступила спонсором клуба и в честь этого выпустила лимитированную карту Oxford City FC Bolt Card. В рамках партнерства на футболках игроков команды разместят логотип биткоина.

Логотип биткоина на домашней форме футболиста «Оксфорд Сити». Данные: CoinCorner.

«Мы считаем, что этот шаг создаст тенденцию […], поскольку цифровая валюта становится новой нормой для любителей спорта и посетителей мероприятий по всей Великобритании», — заявил CEO CoinCorner Дэнни Скотт.

В феврале 2022 года блокчейн-платформа Tezos подписала соглашение с клубом «Манчестер Юнайтед». В рамках договора логотип проекта появился на тренировочной форме мужской и женской команд.

Весной биткоин-биржа OKX стала партнером «Манчестер Сити». В июле компания объявила о спонсорском соглашении с клубом на сезон 2022-2023 годов.

Напомним, в мае команда «Челси» договорилась о сотрудничестве с платформой для торговли и кредитования криптовалютами WhaleFin.