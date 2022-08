Футбольный клуб «Оксфорд Сити» начнет продавать билеты за биткоин

Английский футбольный клуб «Оксфорд Сити» заключил партнерство с криптовалютной платформой CoinCorner, в рамках которого начнет принимать оплату в первой криптовалюте.

Oxford City Football Club Partner with CoinCorner To Accept Bitcoin@OxCityFC is the first National League football club to accept #Bitcoin and #Lightning payments, in a partnership with CoinCorner 🤝



