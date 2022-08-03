Гороскоп от Тамары Глобы на 4 августа 2022 года: для каких знаков зодиака день будет благоприятным

Согласно гороскопу Тамары Глобы на 4 августа 2022 года, представителей многих знаков зодиака ждет насыщенный и активный день. Рекомендации астролога помогут получить от этого периода максимум выгоды, а также избежать неприятностей и проблем. Кроме того, ее советы позволят знакам зодиака наладить свои личные отношения и улучшить качество жизни.

О чем предупреждает Тамара Глоба 4 августа представителей огненных знаков





Овен

Некоторые Овны могут столкнуться с недовольством и вспыльчивостью своих родных 4 августа. Не стоит рассказывать кому-либо о своих планах на ближайшее будущее, даже своему партнеру, чтобы этим не нарушить их. Овны будут недовольны своей жизнью и постараются изменить ее в лучшую сторону.

Лев

Львам рекомендуется проявить максимум бдительности и собранности на работе, чтобы случайно не пропустить какую-то важную информацию, сказанную лично им. Не исключены также проблемы на работе, связанные с электронной почтой или служебными записками.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут подвержены стрессам и ухудшению общего самочувствия. Справиться с этим им помогут медитации и молитвы. Кроме того, Тамара Глоба советует знакам сохранять оптимизм и уменьшить чувство тревоги. Особых причин для беспокойства нет.

О чем предупреждает Тамара Глоба 4 августа представителей земных знаков





Телец

Тельцы в этот период могут получить плохие известия, что негативным образом отразится на их здоровье и трудовой деятельности. Серьезные перемены в жизни могут подорвать авторитет Тельцов и их положение в обществе. Важно принять их как должное, это временные неудобства и трудности.

Дева

Некоторые Девы могут почувствовать сильную потребность разорвать имеющиеся отношения, так как они покажутся им токсичными и изнурительными. Тамара Глоба отмечает, что можно смело поддаваться такому порыву.

Козерог

Некоторым Козерогам в этот день предстоит серьезный и важный разговор с их второй половинкой. Отдельным представителям знака придется принять ответственное решение касательно своей дальнейшей жизни. Козерогам придется выбирать либо работу, либо семью. И для многих этот выбор окажется слишком сложным и трудным.

О чем предупреждает Тамара Глоба 4 августа представителей воздушных знаков





Близнецы

Многие Близнецы в этот период почувствуют прилив жизненных сил и энергии, сообщает издание rsute.ru. Важно направить их в нужное русло, чтобы получить максимум выгоды от этого дня. Усиленная интуиция позволит Близнецам отыскать выход из сложных ситуаций, а помощь коллег по работе подтолкнет их к успеху.

Весы

Весам в это время рекомендуется держать свои эмоции под контролем и воздержаться от проявления инициативы на работе, руководство вряд ли это оценит 4 августа. Еще Тамара Глоба советует этим людям не обсуждать свою личную жизнь с малознакомыми людьми.

Водолей

Водолеям предстоит непростой день в плане общения с людьми. Если Водолеи чувствуют сильную потребность позвонить кому-то и установить с этими людьми связь, то не стоит отказываться от задуманного. Фортуна будет способствовать им в этом порыве.

О чем предупреждает Тамара Глоба 4 августа представителей водных знаков





Рак

Ракам в это время следует воздержаться от дачи денег в долг, поскольку такое поведение может повлечь за собой раскол в отношениях с человеком, который попросил взаймы. Отношения семейных Раков будут складываться гармонично, а одинокие представители знака могут рассчитывать на интересное романтическое свидание.

Скорпион

Некоторых представителей знака Скорпион ждет повышение по карьерной лестнице, но рассчитывать на увеличение доходов пока еще рано. Велика вероятность возникновения проблем в отношениях с родственниками и любимым человеком.

Рыбы

Тамара Глоба советует Рыбам слегка умерить свой пыл и придирчивость к партнеру, ибо такое положение дел может привести к проблемам в личной жизни. Стоит воздержаться от крупных финансовых трат, поскольку поступления денег в ближайшем будущем не предвидится. Не исключены также проблемы со здоровьем.