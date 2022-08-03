Хорошо принятый симулятор жизни Hokko Life выйдет на Xbox в сентябре
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Хорошо принятый симулятор жизни Hokko Life выйдет на Xbox в сентябре

Хорошо принятый симулятор жизни Hokko Life выйдет на Xbox в сентябре


Издательство Team17 объявило дату релиза игры Hokko Life, а также полный список целевых платформ. Проект шведской студии Wonderscope Games выйдет в релиз уже 27 сентября 2022 года. Игра после релиза будет доступна на Xbox One, Playstation 4, Switch и PC.

Уже больше года Hokko Life находится в Steam в раннем доступе, где проект собрал хорошие отзывы от игроков. Сама игра представляет собой симулятор жизни, в котором предстоит попасть в небольшой поселок Hokko. Цель игры — сделать из небольшого поселка настоящий «райский уголок», используя свою фантазию и множество доступных инструментов/материалов.

За год, что игра Hokko Life находится в раннем доступе, ее наполнили большим количеством контента. Игроки могут изготавливать свою мебель из материалов, проектировать собственные помещения, строить новые дома, рыбачить, ловить жуков и делать многое другое. Ниже можно посмотреть трейлер Hokko Life с анонсом даты релиза.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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