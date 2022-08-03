Художник показал, как выглядели бы диснеевские принцессы в детстве, будь они реальными девчонками
Диснеевские принцессы личности довольно известные. И как их только не изображали художники из разных уголков нашей планеты. В этот раз за дело взялся Хидрели Диао. Используя искусственный интеллект и фотошоп, он показал не только то, как могли бы выглядеть эти сказочные красавицы в реальности, но и их внешность, будь они в нежном возрасте детства. И вот знаете, кроме как «мимими» и «уруру» добавить-то и ничего, потому что слишком уж милыми получились девчонки из знаменитых мультфильмов.
Белоснежка
Жасмин
Белль
Рапунцель
А вот тут вы можете взглянуть на взрослых принцесс, если бы им пришлось жить в наше время.
Покахонтас
Мерида
Эльза
Моана
Кажется, Хидрели действительно придумал что-то новое и свежее, ведь в таком образе героинь Диснея мир ещё не видел.
Тиана
Аврора
Анна
Мы же говорили, что милота данных работ художника просто зашкаливает — не обманули! 🙂