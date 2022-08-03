Художник показал, как выглядели бы диснеевские принцессы в детстве, будь они реальными девчонками
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Художник показал, как выглядели бы диснеевские принцессы в детстве, будь они реальными девчонками

Художник показал, как выглядели бы диснеевские принцессы в детстве, будь они реальными девчонками

Диснеевские принцессы личности довольно известные. И как их только не изображали художники из разных уголков нашей планеты. В этот раз за дело взялся Хидрели Диао. Используя искусственный интеллект и фотошоп, он показал не только то, как могли бы выглядеть эти сказочные красавицы в реальности, но и их внешность, будь они в нежном возрасте детства. И вот знаете, кроме как «мимими» и «уруру» добавить-то и ничего, потому что слишком уж милыми получились девчонки из знаменитых мультфильмов.

Белоснежка

Жасмин

Белль

Рапунцель

А вот тут вы можете взглянуть на взрослых принцесс, если бы им пришлось жить в наше время.

Покахонтас

Мерида

Эльза

Моана

Кажется, Хидрели действительно придумал что-то новое и свежее, ведь в таком образе героинь Диснея мир ещё не видел.

Тиана

Аврора

Анна

Мы же говорили, что милота данных работ художника просто зашкаливает — не обманули! 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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