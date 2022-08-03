Иосиф Пригожин: «Такие, как Лайма Вайкуле, виноваты в том, что происходит в стране и в мире»

Лайма Вайкуле, много лет выступавшая в России, неожиданно для многих вступила против специальной военной операции по защите Донбасса. И даже вышла на сцену с украинским флагом.

Громких лозунгов латвийская певица не делала, зато ее действия красноречивее других говорят о том, какую сторону она выбрала в этой тяжелой борьбе. Это не понравилось и продюсеру Иосифу Пригожину, который осудил поступок 68-летнее знаменитости.

«Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы еще понять. Флаг одной страны — провокация. Она могла догадываться, чем это все закончится. К великому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и в мире. Я считаю, что это свинство», — сказал музыкальный продюсер.

При этом Пригожин прекрасно помнит и все то, что Лайма сделала для него и его семьи. Несколько лет назад певицу Валерию неожиданно «отменили» на территории Латвии и тогда Вайкуле публично поддержала исполнительницу хита «Часики».

Отметим, что последние несколько месяцев в Сети то и дело публикуют новости о смертельном недуге певицы. Якобы у нее случился рецидив рака, и теперь латвийская звезда вынуждена проходить различные курсы химиотерапии, чтобы поддерживать свое состояние. Сама Лайма, естественно, молчит о своем здоровье — более того, она недавно дала сольный концерт на закрытой вечеринке за границей, а затем после долгого перерыва опубликовала пост в соцсетях, пригласив всех на свое выступление.

Певица выглядела хорошо, правда, многие отменили, что голова ее повязана платком и не видно волос, что также породило новые слухи о ее самочувствии.

Сейчас рядом с Вайкуле находится ее давняя подруга Алла Пугачева, которая после нескольких месяцев жизни в Израиле вместе с семьей прилетела в Юрмалу. Максим Галкин несколько раз в соцсетях публиковал ролики, как звездное семейство навещает латвийскую знаменитость.