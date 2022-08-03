«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей
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«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей

«Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублейCуд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей из-за утечки персональных данных

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 3 августа, оштрафовал популярный сервис доставки «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей из-за утечки персональных данных курьеров компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«ООО "Яндекс.Еда" назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей», — говорится в заявлении суда.

12 июля стало известно о том, что Роскомнадзор составил протокол в отношении «Яндекс.Еды» из-за утечки личных данных курьеров. Отмечалось, что максимальный штраф, который может грозить сервису, составляет 100 тысяч рублей.

В конце апреля суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку в интернет персональной информации клиентов. Как следовало из материалов дела, сервис, допустив утечку личных данных, попал под действие части 1 статьи 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных»).

О том, что данные клиентов «Яндекс.Еды» оказались в открытом доступе, компания сообщила 1 марта. Представители сервиса рассказали, что утечка произошла «в результате недобросовестных действий одного из сотрудников». Уточнялось, что в сеть попали номера телефонов пользователей, а также адреса доставки и информация о заказах. В «Яндекс.Еде» заверили, что после инцидента ужесточили подход к хранению личных данных клиентов. Так, в июне в сервисе появилась новая функция: пользователи получили возможность удалять историю своих заказов.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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