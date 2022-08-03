Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2»

Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2»

Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал как можно скорее начать эксплуатацию «Северного потока — 2» ради снижения финансовой нагрузки на европейцев. Об этом он сказал в интервью журналу Stern.

Сертификация газопровода была приостановлена правительством Германии 22 февраля 2022 года, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля США ввели санкции в отношении самой компании Nord Stream 2 AG и членов ее руководства. Германские СМИ сообщали о намерении компании, зарегистрированной в швейцарской юрисдикции, объявить о собственном банкротстве.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — цитирует Шредера РИА «Новости».

По его словам, отказ от проекта приведет только к снижению уровня жизни населения. Из-за газового дефицита Германия вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ. «Если BASF (крупнейший химический концерн — Прим. ред.) перестанет получать газ, у BASF возникнет большая проблема, а у нас, немцев, — огромная», — сказал Шредер.

На прошлой неделе Шредер прилетел в Москву для переговоров с российским руководством по вопросу энергоснабжения стран Евросоюза предстоящей зимой. Супруга экс-канцлера отмечала, что Шредер «не находится в Москве в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике».


# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Любой парень мечтает о такой игрушке
Любой парень мечтает о такой игрушке
Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой
Пропавшую в Ленинском округе школьницу нашли живой
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19
Роспотребнадзор заявил о росте риска заражения COVID-19
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Бояков заявил о создании своего театра
Бояков заявил о создании своего театра
Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12 фото)
Бабочки, которые удивляют своей красотой даже в образе гусеницы (12
СК возбудил уголовное дело из-за пропажи пассажиров перевернувшейся лодки на Братском водохранилище
СК возбудил уголовное дело из-за пропажи пассажиров перевернувшейся
Студия 343 Industries подтвердила, что мир Halo Infinite должен был быть больше и разнообразнее
Студия 343 Industries подтвердила, что мир Halo Infinite должен был
Пелоси объяснила шумиху вокруг ее визита на Тайвань
Пелоси объяснила шумиху вокруг ее визита на Тайвань
Блогерша оригинально отомстила бывшему парню за отношения с новой девушкой
Блогерша оригинально отомстила бывшему парню за отношения с новой
«Лицемерие зашкаливает!»: Лайма Вайкуле зарабатывает в РФ после плевка в адрес россиян
«Лицемерие зашкаливает!»: Лайма Вайкуле зарабатывает в РФ после
Российским чиновникам захотели запретить иметь недвижимость за рубежом
Российским чиновникам захотели запретить иметь недвижимость за рубежом

Топ на сегодня

Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот потратил на нее
Суд обязал любовницу мужчины выплатить его жене сумму, которую тот
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в Телеграм
О новых видах преступлений в Сети расскажут в школах, вузах и в
Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Bloomberg: северокорейцы плагиатят резюме из LinkedIn, чтобы зарабатывать биткоины 
Bloomberg: северокорейцы плагиатят резюме из LinkedIn, чтобы

Еще по теме

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер возглавил Nord Stream 2
Герхард Шредер возглавил компанию Nord Stream 2
Шредер заявил о невозможности отказа России от Крыма
Шредер заявил, что Германия заинтересована в «Северном потоке – 2»