Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал как можно скорее начать эксплуатацию «Северного потока — 2» ради снижения финансовой нагрузки на европейцев. Об этом он сказал в интервью журналу Stern.

Сертификация газопровода была приостановлена правительством Германии 22 февраля 2022 года, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. 23 февраля США ввели санкции в отношении самой компании Nord Stream 2 AG и членов ее руководства. Германские СМИ сообщали о намерении компании, зарегистрированной в швейцарской юрисдикции, объявить о собственном банкротстве.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — цитирует Шредера РИА «Новости».

По его словам, отказ от проекта приведет только к снижению уровня жизни населения. Из-за газового дефицита Германия вскоре может оказаться в беспрецедентной ситуации, когда Федеральному сетевому агентству придется решать, кто из промышленников получит газ. «Если BASF (крупнейший химический концерн — Прим. ред.) перестанет получать газ, у BASF возникнет большая проблема, а у нас, немцев, — огромная», — сказал Шредер.

На прошлой неделе Шредер прилетел в Москву для переговоров с российским руководством по вопросу энергоснабжения стран Евросоюза предстоящей зимой. Супруга экс-канцлера отмечала, что Шредер «не находится в Москве в отпуске, а ведет переговоры по энергетической политике».



