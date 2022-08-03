Эксперты сравнили российские БТР-80 с французскими VAB, поставляемыми ВСУ

Вадим Карасев

Украинская армия получила французские бронетранспортеры VAB, уступающие по характеристикам российским БТР-80, сообщает "Российская газета".

У обоих видов военных машин сравнимая боевая масса, однако российский бронетранспортер с колесной формулой 8х8 имеет преимущества при движении по пересеченной местности, преодолении траншей и рвов. В то же время у VAB выше запас хода и максимальная скорость на шоссе.

Преимуществами отечественных БТРов стали защищенность и огневая мощь. Лобовая броня арзамасского БТРа выдерживает с определенных дистанций попадание пуль крупнокалиберного M2 Browning. VAB оснащена пулеметом калибра 12,7 мм. Российский БТР-80 вооружен спаренной установкой с 14,5-мм пулеметом КПВТ в закрытой башне.

Французские машины были разработаны порядка 50 лет назад.

Отметим, что точное число переданных Киеву VAB не называется. На вооружение же ВС РФ массово поступают БТР-82 с 30-мм скорострельными автоматическими пушками, которые могут уничтожать легкую бронетехнику на расстоянии в 2000 метров.

Французский VAB

В конце июля, напомним, западные СМИ сравнивали российскую армию и ВСУ по количеству беспилотников. Эксперты констатировали, что по числу разведывательных беспилотников ВС РФ превосходят украинские войска. В ходе спецоперации на Украине ВС РФ используют БПЛА "Орлан-10" разведывательного назначения: они обнаруживают и отслеживают передвижения подразделений ВСУ.