Энергетическая польза воды для здоровья и омоложения
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Энергетическая польза воды для здоровья и омоложения

Энергетическая польза воды для здоровья и омоложения

Вода обладает живительной сильной и несет в себе массу пользы для вашего биополя и организма. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, какова польза воды для физического и ментального здоровья.


Ранее мы рассказывали про омоложение и активацию энергии через воздействие на специальные точки. Оказывается, начинать стоит не с этого, а с формирования правильной и крайне полезной привычки — питья воды.

Польза воды для энергетики и ментального здоровья

Вода обладает мощнейшей очищающей силой. Это значит, что когда мы с вами ее пьем, наши чакры очищаются от негативной энергетики и раскрываются. По этой причине рекомендуется пить больше воды, когда вы устаете или часто общаетесь с неприятными людьми, пребываете в состоянии стресса.

Вода может избавлять человека от порчи и сглаза. Для этого можно просто пить чистую природную воду, либо использовать какие-то дополнительные советы. Например, можно заряжать воду силой растущей Луны, выставляя стакан с водой на ночь на подоконник, чтобы на него падал лунный свет. Также можно растворять в стакане чистой воды немного четверговой соли, затем выпивать каждое утро. Также полезно пить святую воду.

Вода может давать нам силы. Например, если вы устали морально от работы и вечных неприятностей, связанных с нею, то вам стоит попробовать выпивать больше чистой воды в течении дня. Так вы насытитесь энергией.


Польза воды для организма

Ученые считают, что вода выводит из организма токсины. Происходит это при помощи почек, которые фильтруют воду.

Эксперты выяснили, что регулярное питье снижает риск инфаркта как минимум на треть. По некоторым данным люди, регулярно пьющие чистую воду, в половину реже страдают от болезней сердца.

Вода улучшает и омолаживает  кожу. Отличные новости для всех женщин. Если вы хотите выглядеть хорошо, то старайтесь пить больше воды, поскольку вода улучшает состояние кожи, делая ее менее сухой.

Вода улучшает пищеварение. Это огромный плюс регулярного употребления чистой воды. Вы не будете чувствовать тяжесть и дискомфорт, если постараетесь выпивать хотя бы литр воды в сутки.

Вода в целом улучшает самочувствие человека. Также если вы пьете воду сразу после пробуждения, это помогает проснуться, поэтому не спешите заваривать кофе. Попробуйте начать день со стакана чистой воды комнатной температуры. Сделайте это полезной привычкой. Очень скоро вы увидите, как ваше самочувствие улучшится.


Пейте воду, добавляя в нее лимонный сок, лайм, ягоды или другие фрукты, если хочется чего-то более полезного и изысканного. Не забывайте о том, что положительны эффект достигается посредством постоянства. За один день позитивных результатов вы, скорее всего, не заметите.

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По материалам: dailyhoro.ru

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