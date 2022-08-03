Юлия Савичева рассказала, как избавляется от старой одежды

Певица Юлия Савичева призналась, что не любит захламлять свой гардероб. Еще недавно артистка обещала, что никогда не станет носить обувь на высоких каблуках, и постоянно ходила в джинсах. Но теперь, похоже, ей захотелось изменить свой гардероб в сторону женственности. И Юля заполняет шкафы элегантными платьями. Впрочем, певица понимает: не стоит покупать «до бесконечности». Как только она видит «перебор», сразу избавляется от лишних нарядов. Куда она их девает? Очень просто: туда, где одежда может получить вторую жизнь.«Меня сейчас интересует тема переработки вещей, то есть это безотходное производство. Я свою одежду отдаю на переработку, а не выбрасываю. Конечно, отрываю от сердца, но зато одежду перерабатывают во что-то новое. Например, была кофта, а станет коврик», — рассказала Савичева в интервью изданию «МК».