Юлия Савичева рассказала, как избавляется от старой одежды
Сегодня, 00:40
Певица Юлия Савичева призналась, что не любит захламлять свой гардероб. Еще недавно артистка обещала, что никогда не станет носить обувь на высоких каблуках, и постоянно ходила в джинсах. Но теперь, похоже, ей захотелось изменить свой гардероб в сторону женственности. И Юля заполняет шкафы элегантными платьями. Впрочем, певица понимает: не стоит покупать «до бесконечности». Как только она видит «перебор», сразу избавляется от лишних нарядов. Куда она их девает? Очень просто: туда, где одежда может получить вторую жизнь.
«Меня сейчас интересует тема переработки вещей, то есть это безотходное производство. Я свою одежду отдаю на переработку, а не выбрасываю. Конечно, отрываю от сердца, но зато одежду перерабатывают во что-то новое. Например, была кофта, а станет коврик», — рассказала Савичева в интервью изданию «МК».
По материалам: z-aya