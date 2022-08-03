Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax

Адвокаты Ким Кардашьян подали совместное ходатайство об отклонении коллективного иска против знаменитости за продвижение альткоина EthereumMax (EMAX). Об этом сообщает Cointelegraph.

Защита настаивает на недоказанности того факта, что именно рекламные сторис Кардашьян в Instagram сподвигли инвесторов вкладываться в токен.

«Ни один из названных истцов не утверждает, что фактически просматривал какую-либо публикацию в Instagram перед покупкой токенов», – говорится в ходатайстве.

По словам юристов, истцы также не привели доказательств получения знаменитостями выплат в Ethereum за продвижение EMAX в своих соцсетях.

Напомним, об альткоине EthereumMax стало широко известно в конце весны 2021 года. 26 мая рекламный пост в своем Twitter опубликовал экс-звезда НБА Пол Пирс — в течение нескольких дней цена EMAX достигла максимума, после чего упала более чем на 80% за 11 дней.

В середине июня EMAX снова вырос — это совпало с публикацией Ким Кардашьян сторис в Instagram. После этого монета устремилась вниз и с момента достижения пика потеряла более 97%.

В январе 2022 года в суд Центрального округа Калифорнии поступил иск в отношении Кардашьян, боксера Флойда Мэйвезера и еще восьмерых человек. Инвесторы обвинили их в сговоре с руководителями проекта Стивом Джентиле и Джованни Пероне с целью введения в заблуждение относительно контроля над большинством токенов.