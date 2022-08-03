Как меняются разные вещи, если забыть о них на долгое время (15 фото)

Вадим Карасев

В мире нет ничего вечного. Но об этом очень легко забыть. Даже если вы забудете о какой-то вещи, и найдете ее потом - она может быть совсем не в том же состоянии, в котором она была оставлена. Давайте поглядим как видоизменяются забытые предметы спустя долгое время.Сахарная вата, о которой забылиЯ оставила немного соленой воды на неделюИ в посуде образовались красивые кристаллы.Я оставил ключ в двери сарая очень ветреной ночьюМоя бабушка упаковала моему дедушке апельсин на обед, он забыл его съесть. Теперь апельсину 35 летДыня, которую забыли в холодильнике на целый сезонЯ обнаружил маленькую экосистему, образовавшуюся на футбольном мяче, который месяцами валялся во двореЯ оставил миньона на окне на 10 летНеоткрытая бутылка Кока-колы 10-летней давности, оставленная на полкеЗабыл о банке чили в углу холодильникаЗабавно, что марка чили звучит как «Wolf brand», то есть буквально «волчий бренд», и плесень внутри действительно напоминает волчью шерсть.Первый раз забыла газировку в морозилкеКогда 5 месяцев забывал убирать ворс из сушилкиКогда картошку забыли на полгодаМой приятель забыл текилу в морозилке, и она расцвелаЯ забыл примерно половину луковицы, которой чистил грильИ теперь из неё выросла новая луковица!Я забыл выключить клеевой пистолет, и капли медленно образовали клеевой сталагмит