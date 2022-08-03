Как меняются разные вещи, если забыть о них на долгое время (15 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как меняются разные вещи, если забыть о них на долгое время (15 фото)

Сахарная вата, о которой забылиВ мире нет ничего вечного. Но об этом очень легко забыть. Даже если вы забудете о какой-то вещи, и найдете ее потом - она может быть совсем не в том же состоянии, в котором она была оставлена. Давайте поглядим как видоизменяются забытые предметы спустя долгое время.

Сахарная вата, о которой забыли


Я оставила немного соленой воды на неделю

Я оставила немного соленой воды на неделю
И в посуде образовались красивые кристаллы.

Я оставил ключ в двери сарая очень ветреной ночью

Я оставил ключ в двери сарая очень ветреной ночью
Моя бабушка упаковала моему дедушке апельсин на обед, он забыл его съесть. Теперь апельсину 35 лет

Моя бабушка упаковала моему дедушке апельсин на обед, он забыл его съесть. Теперь апельсину 35 лет
Дыня, которую забыли в холодильнике на целый сезон

Дыня, которую забыли в холодильнике на целый сезон
Я обнаружил маленькую экосистему, образовавшуюся на футбольном мяче, который месяцами валялся во дворе

Я обнаружил маленькую экосистему, образовавшуюся на футбольном мяче, который месяцами валялся во дворе
Я оставил миньона на окне на 10 лет

Я оставил миньона на окне на 10 лет
Неоткрытая бутылка Кока-колы 10-летней давности, оставленная на полке

Неоткрытая бутылка Кока-колы 10-летней давности, оставленная на полке
Забыл о банке чили в углу холодильника

Забыл о банке чили в углу холодильника
Забавно, что марка чили звучит как «Wolf brand», то есть буквально «волчий бренд», и плесень внутри действительно напоминает волчью шерсть.

Первый раз забыла газировку в морозилке

Первый раз забыла газировку в морозилке
Когда 5 месяцев забывал убирать ворс из сушилки

Когда 5 месяцев забывал убирать ворс из сушилки
Когда картошку забыли на полгода

Когда картошку забыли на полгода
Мой приятель забыл текилу в морозилке, и она расцвела

Мой приятель забыл текилу в морозилке, и она расцвела
Я забыл примерно половину луковицы, которой чистил гриль

Я забыл примерно половину луковицы, которой чистил гриль
И теперь из неё выросла новая луковица!

Я забыл выключить клеевой пистолет, и капли медленно образовали клеевой сталагмит

Я забыл выключить клеевой пистолет, и капли медленно образовали клеевой сталагмит
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Максим Галкин получает миллионы за свои гастроли по Европе
Максим Галкин получает миллионы за свои гастроли по Европе
Лев Лещенко попал в неловкую ситуацию с ведром
Лев Лещенко попал в неловкую ситуацию с ведром
Дмитрий Нагиев рассказал о молодой девушке
Дмитрий Нагиев рассказал о молодой девушке
Шахназаров в ужасе от поступка Лаймы Вайкуле
Шахназаров в ужасе от поступка Лаймы Вайкуле
Власти Литвы нашли новый повод остановить транзит в Калининград
Власти Литвы нашли новый повод остановить транзит в Калининград
Нефтегазовые доходы России в июле не оправдали ожиданий
Нефтегазовые доходы России в июле не оправдали ожиданий
Авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериала
Авторы «Очень странных дел» начали работу над пятым сезоном сериала
Как меняются разные вещи, если забыть о них на долгое время (15 фото)
Как меняются разные вещи, если забыть о них на долгое время (15 фото)
Бывшего российского министра госпитализировали
Бывшего российского министра госпитализировали
"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных рыбаках
"Рыбацкий расслабляющий пакет": репортаж о профессиональных
Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству туристического центра в 2023 году
Власти Иркутска начнут реализацию проекта по обустройству
В США призвали адаптировать патентное законодательство для ИИ
В США призвали адаптировать патентное законодательство для ИИ

Топ на сегодня

Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
На «Госуслугах» появится возможность проводить сделки с недвижимостью
Украина пошла навстречу объявившему дефолт «Нафтогазу»
Украина пошла навстречу объявившему дефолт «Нафтогазу»

Еще по теме

15 любопытных примеров того, как меняются вещи, которые оказываются оставленными и забытыми на некоторое время
Энергия предметов и вещей: как она влияет на нашу жизнь
«Я бы сказал спасибо». В Австралии вор помог хозяину машины сэкономить на сервисе и оставил деньги
В Чили полуобнажённая модель упала в обморок во время телеэфира