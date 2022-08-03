Как раскрыть свои таланты: практики и советы экспертов

Вадим Карасев

Многие люди раскрывают свои таланты и предназначение далеко не сразу. Некоторым и вовсе не удается это сделать. Если вы находитесь в поисках своего призвания или хотите раскрыть уже имеющийся талант, вам в этом помогут советы экспертов.

У каждого из нас есть определенные таланты, которые могут быть спрятаны глубоко внутри нас. Кому-то удается развить его быстро, а кому-то, к сожалению, требуется масса времени. Советы, описанные далее, помогут это время сэкономить.

Не слушайте критиков

Критика должна быть обоснованной, но если слова каких-то людей заставляют вас бросать начатое и отказываться от мечты, лучше не общайтесь с ними. Не слушайте тех, кто выражает сомнения относительно ваших талантов и призвания. Такие люди токсичны, поскольку будь они нормальными, им бы и в голову не пришло лишать другого человека надежды.

Окружайте себя людьми, которые, наоборот, вдохновляют вас. Только так вы сможете ускорить процесс обретения новых полезных навыков и полюбить какое-то важное для вас дело, найти призвание.

Полезное упражнение

Если вы вообще не знаете, с чего начать, попробуйте сделать следующее. Ответьте на три простых вопроса, но максимально развернуто:

каковы мои сильные стороны?что я делаю лучше всего?за что меня часто хвалят другие люди?

Отвечайте с умом и максимально честно, открыто. Запишите свои ответы и постарайтесь проанализировать их. Скорее всего, так вы сможете хотя бы получить первый импульс в правильном направлении, задать вектор поиска.

Будьте открытыми всему новому

Человек, который пребывает внутри зоны комфорта и боится заняться чем-то новым, никогда не обретет цель и не станет тем, кем может стать. Записывайтесь на всевозможные кружки, общайтесь с людьми, которые занимаются чем-то интересным. Если вы будете сидеть дома и просто мечтать, ничего не получится. Важно пробовать нечто новое, тогда вы сможете понять, что любите, а что нет. С очень большой вероятностью ваше призвание и потенциально самое любимое дело связано с тем, о чем вы ничего не знаете.

Постоянно тренируйтесь

Если есть хотя бы намек на то, что вы нашли свое призвание, воспользуйтесь этим. Начните трудиться и упражняться в новом для вас деле. Развивайтесь и не ждите, что всё получится очень быстро и без трудностей.

Если не будет практики, не будет и результата. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. Ваша задача — получать опыт и развиваться. Поддерживайте в себе интерес к новому делу, поскольку многие люди начинают чем-то заниматься, а потом бросают начатое.

Не бойтесь перенимать чужой опыт

Если кто-то из ваших друзей или товарищей также находился долгое время в поисках себя, но ему удалось это сделать, а вам пока нет, попробуйте попросить этого человек дать вам полезный совет. Если это кто-то близкий или тот, кто знает вас давно, он сможет более открыто и подробно рассказать о своем удачном опыте.