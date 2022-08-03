Как себя сейчас чувствует Анатолий Чубайс
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Как себя сейчас чувствует Анатолий Чубайс

Как себя сейчас чувствует Анатолий Чубайс

На днях Ксения Собчак в своих социальных сетях сообщила о госпитализации 67-летнего Анатолия Чубайса. Информация оказалась правдивой: сегодня в сеть попало фото российского политика из реанимации.

Анатолий Борисович почувствовал себя плохо, находясь на отдыхе в Италии (Сардиния): у политика начали отниматься руки и ноги. В срочном порядке его госпитализировали в одну из лучших клиник Швейцарии, и, так как состояние пациента вызвало опасение врачей, разместили в реанимации. По слухам, один день в больнице обходится родным политика в 1 млн. рублей.

Как позже сообщил сам Чубайс, ему поставили диагноз «синдром Гийена – Барре» (согласно Википедии, это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами).  Проще говоря, это тяжелая болезнь, вызывающая повреждение сердечно-сосудистой системы. Также она может привести к параличу и даже смерти. Сейчас общее состояние политика стабильное, средней тяжести.



В окружении Анатолия Борисовича заявили, что благодаря лечению политику стало намного лучше. А позже его брат Игорь рассказал:

«Поправляется, все будет нормально. Он же крепкий, никаких хронических болезней нет».

Позже на связь вышла и супруга Анатолия, 53-летняя Авдотья Смирнова. Она рассказала, что ее муж по-прежнему в реанимации, у него плохо работают руки и ноги, не закрывается глаз из-за частичного паралича лица, но состояние стабилизировалось.

Многие гадают, что же произошло с Анатолием Чубайсом, ведь синдром Гийена – Барре является аутоиммунным заболеванием. Одни уверены, что это последствия ковида, другие считают, что у политика ВИЧ, а третьи подозревают во всем третьих лиц, якобы, Чубайса отравили. Правда, в эту версию мало кто верит.


Напомним, что Анатолий Борисович в марте этого года оставил государственный пост и вместе с супругой улетел з границу.  Сначала пара проживала в Турции, затем в Швейцарии. Пока возвращаться в Россию, в свой шикарный загородный дом, супружеская чета не планирует.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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