Как себя сейчас чувствует Анатолий Чубайс

На днях Ксения Собчак в своих социальных сетях сообщила о госпитализации 67-летнего Анатолия Чубайса. Информация оказалась правдивой: сегодня в сеть попало фото российского политика из реанимации.

Анатолий Борисович почувствовал себя плохо, находясь на отдыхе в Италии (Сардиния): у политика начали отниматься руки и ноги. В срочном порядке его госпитализировали в одну из лучших клиник Швейцарии, и, так как состояние пациента вызвало опасение врачей, разместили в реанимации. По слухам, один день в больнице обходится родным политика в 1 млн. рублей.

Как позже сообщил сам Чубайс, ему поставили диагноз «синдром Гийена – Барре» (согласно Википедии, это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами). Проще говоря, это тяжелая болезнь, вызывающая повреждение сердечно-сосудистой системы. Также она может привести к параличу и даже смерти. Сейчас общее состояние политика стабильное, средней тяжести.





В окружении Анатолия Борисовича заявили, что благодаря лечению политику стало намного лучше. А позже его брат Игорь рассказал:

«Поправляется, все будет нормально. Он же крепкий, никаких хронических болезней нет».

Позже на связь вышла и супруга Анатолия, 53-летняя Авдотья Смирнова. Она рассказала, что ее муж по-прежнему в реанимации, у него плохо работают руки и ноги, не закрывается глаз из-за частичного паралича лица, но состояние стабилизировалось.

Многие гадают, что же произошло с Анатолием Чубайсом, ведь синдром Гийена – Барре является аутоиммунным заболеванием. Одни уверены, что это последствия ковида, другие считают, что у политика ВИЧ, а третьи подозревают во всем третьих лиц, якобы, Чубайса отравили. Правда, в эту версию мало кто верит.





Напомним, что Анатолий Борисович в марте этого года оставил государственный пост и вместе с супругой улетел з границу. Сначала пара проживала в Турции, затем в Швейцарии. Пока возвращаться в Россию, в свой шикарный загородный дом, супружеская чета не планирует.