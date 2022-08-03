"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина

"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина

"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина

70-летнему Станиславу Садальскому всегда было что рассказать публике об отечественных звездах. На этот раз актер и блогер поделился с подписчиками курьезной историей, якобы произошедшей со Львом Лещенко в молодости.

От почтенного эстранного певца, появляющегося всегда в костюмах с иголочки, меньше всего ожидаешь непристойного поведения. Однако Стас Садальский рассказал, как он якобы пытался помочиться в ведро у сцены.


По словам Садальского, однажды молодой Лев Лещенко приехал в небольшой подмосковный поселок в составе сборной бригады артистов.

Певец должен был выступить в одном из тех старых деревянных клубов, в которых не было ни канализации, ни воды, а туалет с выгребной ямой находился на улице.

"А происходило это все зимой, в сильные морозы. Начинающий певец Лещенко почувствовал незадолго до концерта необходимость посещения туалета. Бежать на улицу в концерном костюме и легких туфлях он не рискнул и поэтому решил приспособить для осуществления желания ведро, стоящее в комнатушке недалеко от выхода на сцену", - рассказал Садальский.

По словам актера, попытку Лещенко справить малую нужду в ведро пресекла заведующая клубом, которая неожиданно объявилась.

"Она резко вырвала из рук Лещенко ведро и закричала: "Как Вам не стыдно! Вы, начинающий артист!
Это же ведро для Магомаева!", - заключил Садальский, отметив, что эту историю рассказал Геннадий Хазанов на юбилее Лещенко, подарив ему ведро.


Лещенко обвинил во вседозволенности российских звезд

Знаменитый эстрадный исполнитель сравнил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова со скандальным рэпером Моргенштерном** (признан иноагентом), обвинив обоих во вседозволенности.

"Я не осуждаю Хабиба, но все зависит от нормы человеческой культуры. Он тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Но человек всегда решает сам, что ему говорить и делать: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону. Не могу сказать, что его высказывания звучат лицемерно, но они появляются от вседозволенности на волне бешеной популярности. Моргенштерна** и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн", — считает Лещенко.



* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично недостоверным
Сообщение о запрете россиянам сдавать TOEFL оказалось частично
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
Лайма Вайкуле плюнула в россиян, но бизнес закрывать тут не собирается
Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Чулпан Хаматова надеется построить карьеру в Америке
Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать
Тигран Кеосаян возмущен тем, что Иван Ургант снова начал работать
"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина
"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося
Подтверждена безопасность новой противотуберкулезной вакцины
Подтверждена безопасность новой противотуберкулезной вакцины
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 августа 2022 года: для каких знаков зодиака день будет благоприятным
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 августа 2022 года: для каких знаков
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
У российских властей возникли проблемы из-за засекречивания данных
Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой
Ксения Собчак прошлась по изменившейся внешности Алены Шишковой
Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и DC до конца
Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и
EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для издательства
EA уверяет, что одиночные игры «действительно очень важны» для

Топ на сегодня

Брежнева ответила на слухи о разводе
Брежнева ответила на слухи о разводе
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Полиция Усольского района разыскивает потерявшегося в тайге мужчину
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Сильвестр Сталлоне напугал дочь гигантским пауком
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из леса (19 фото)
Пользователи показали свои любопытные и немного жуткие находки из
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси

Еще по теме

Винокур рассказал о самочувствии Лещенко после госпитализации
Лев Лещенко пояснил, зачем россиянам идти на выборы-2018 и голосовать
Олег Газманов ужаснулся вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Лев Лещенко высказался об эмиграции Аллы Пугачевой