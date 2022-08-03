"Как Вам не стыдно!": Садальский рассказал, как мочившегося в ведро у сцены Лещенко отчитала женщина

Вадим Карасев

70-летнему Станиславу Садальскому всегда было что рассказать публике об отечественных звездах. На этот раз актер и блогер поделился с подписчиками курьезной историей, якобы произошедшей со Львом Лещенко в молодости.

От почтенного эстранного певца, появляющегося всегда в костюмах с иголочки, меньше всего ожидаешь непристойного поведения. Однако Стас Садальский рассказал, как он якобы пытался помочиться в ведро у сцены.



По словам Садальского, однажды молодой Лев Лещенко приехал в небольшой подмосковный поселок в составе сборной бригады артистов.

Певец должен был выступить в одном из тех старых деревянных клубов, в которых не было ни канализации, ни воды, а туалет с выгребной ямой находился на улице.

"А происходило это все зимой, в сильные морозы. Начинающий певец Лещенко почувствовал незадолго до концерта необходимость посещения туалета. Бежать на улицу в концерном костюме и легких туфлях он не рискнул и поэтому решил приспособить для осуществления желания ведро, стоящее в комнатушке недалеко от выхода на сцену", - рассказал Садальский.

По словам актера, попытку Лещенко справить малую нужду в ведро пресекла заведующая клубом, которая неожиданно объявилась.

"Она резко вырвала из рук Лещенко ведро и закричала: "Как Вам не стыдно! Вы, начинающий артист!

Это же ведро для Магомаева!", - заключил Садальский, отметив, что эту историю рассказал Геннадий Хазанов на юбилее Лещенко, подарив ему ведро.

Лещенко обвинил во вседозволенности российских звезд

Знаменитый эстрадный исполнитель сравнил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова со скандальным рэпером Моргенштерном** (признан иноагентом), обвинив обоих во вседозволенности.



"Я не осуждаю Хабиба, но все зависит от нормы человеческой культуры. Он тоже делал импульсивные вещи, которые мне претят. Но человек всегда решает сам, что ему говорить и делать: перепрыгивать ли ему через сетку, чтобы начать драку, или пройтись культурно по октагону. Не могу сказать, что его высказывания звучат лицемерно, но они появляются от вседозволенности на волне бешеной популярности. Моргенштерна** и Хабиба я могу поставить в один ряд в этом плане. Что Хабиб иногда выходит за рамки общепринятых норм, что Моргенштерн", — считает Лещенко.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов