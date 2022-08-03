Классическая ролевая игра Risen может получить версию для Xbox One

Вадим Карасев





Похоже, что классическая ролевая игра Risen от студии Piranha Bytes (известна по Gothic и Elex) может быть вскоре анонсирована для Xbox One, Playstation 4 и Switch. Проект изначально вышел в 2009 году на Xbox 360 и PC, а теперь может готовиться некая его обновленная версия.

Игроки обратили внимание, что рейтинг игры Risen был выдан в Германии для Xbox One, Playstation 4 и Switch. Предполагается, что 12 августа в рамках своего шоу издательство THQ Nordic объявит о скором выпуске переиздания Risen. На данный момент нет подробностей, какие улучшения может получить обновленная версия ролевого проекта.





Стоит сказать, что классический Risen с Xbox 360 работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости.