Классическая ролевая игра Risen может получить версию для Xbox One
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Классическая ролевая игра Risen может получить версию для Xbox One

Классическая ролевая игра Risen может получить версию для Xbox One


Похоже, что классическая ролевая игра Risen от студии Piranha Bytes (известна по Gothic и Elex) может быть вскоре анонсирована для Xbox One, Playstation 4 и Switch. Проект изначально вышел в 2009 году на Xbox 360 и PC, а теперь может готовиться некая его обновленная версия.

Игроки обратили внимание, что рейтинг игры Risen был выдан в Германии для Xbox One, Playstation 4 и Switch. Предполагается, что 12 августа в рамках своего шоу издательство THQ Nordic объявит о скором выпуске переиздания Risen. На данный момент нет подробностей, какие улучшения может получить обновленная версия ролевого проекта.


Стоит сказать, что классический Risen с Xbox 360 работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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