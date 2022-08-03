Когда и как правильно пасынковать томаты в августе 2022 года, благоприятные дни для всех видов садовых и дачных работ

Чтоб получить хороший урожай томатов, в августе 2022 года нужно их правильно пасынковать. Кроме того, подобные работы стоит проводить в соответствии с лунным календарем, который подскажет удачное и неудачное время для этих процедур.

Как пасынковать помидоры в августе 2022 года

Хороший урожай считается основной мотивацией дачников и огородников. Однако для достижения своей цели нужно проводить специальные процедуры, одной из которых является пасынкование. Это удаление отростков, чтобы куст мог полноценно сформироваться.





Существуют определенные правила пасынкования:

Решите, как будет сформирован куст, сколько должно быть побегов. Если культура выращивается в теплице, достаточно будет одного побега, в остальных случаях – решать только вам. Пасынкование лучше проводить каждую неделю, убирая отростки не больше 5 сантиметров.

Выберите день без осадков. За некоторое время до намеченной процедуры не нужно удобрять и подкармливать растение.

Делайте это утром. К вечеру ранки на растениях должны затянуться. После процедуры лучше обработать их древесной золой.

Обработку лучше проводить голыми руками или острыми ножницами. За один раз удаляют не больше трех побегов. После окончания процедуры томаты нужно хорошо полить.

Когда в августе 2022 года можно проводить дачные работы по лунному календарю





В последний летний месяц уже никто не проводит посадочные работы, ведь культуры не успеют вырасти до наступления холодов. А вот для сбора урожая самое время. Благоприятные дни для такой работы:

огурцы – 2-6, 13, 17-19, 22-24, 30, 31 августа;

баклажаны и перец – 5, 6, 13, 14, 17-19, 22-24 августа;

капуста всех сортов и видов – 2-6, 13, 14, 17-19, 22-24 августа;

помидоры – 5, 6, 13, 17-19, 22-24 августа;

картошка – 5, 6, 9, 10, 17-19, 22-24 августа;

морковь и свекла – 5-9, 13, 14, 17-19, 22-24 августа;

ягоды и фрукты – 3, 4, 9, 10, 13, 14, 17-224, 29-31 августа.

Предки с давних времен считают, что ночное небесное светило способно влиять на посадку и пересадку растений, сбор урожая. Проводя работы в подходящий день, можно получить хорошие плоды.

Лунный календарь садовых работ в августе 2022 года





В последний летний месяц самым лучшим временем для садовых работ будет 18, 23 и 24 августа. Но не стоит полагаться лишь на один лунный календарь. Многое зависит от погодных качелей, от того, каким было лето. Нужно учитывать календарное время созревания плодов, ориентироваться на признаки, которые демонстрируют, что пришло время собирать урожай.

В августе есть много благоприятных дней для проведения садовых работ:

9-11 августа можно пропалывать и прореживать растения;

6, 9, 10 и 14 августа хорошо будет внести минеральные и органические удобрения;

7, 8, 23 и 24 августа идеально подойдут для обрезки веток и побегов;

6, -10, 18, 23 и 24 августа — борьба с вредителями;

9 и 10 августа лучше заняться рыхлением, окучиванием, перекопкой земли и другими работами у корневой системы;

7-10, 18 и 23 августа идеально подойдут для высадки плодовых и декоративных деревьев, а также ягодных кустов.

Обязательно нужно в августе подкормить плодовые деревья и кусты. Их следует беречь от разломов, ведь обильный урожай может нанести вред не только молодым растениям. Чтобы ничего не сломалось, нужно подумать о подвязках и подпорке.

Ветки, побеги и засохшие соцветия нужно удалить, чтобы растения не растрачивали зря свои ресурсы. Взрыхлите почву и не забудьте об удобрениях. Максимальная подкормка понадобится растениям и цветам, особенно тем, которые плохо переносят холода.