Когда отмечают Яблочный и Медовый Спасы в августе 2022 года по православному календарю

Ежегодно в августе россияне отмечают Яблочный и Медовый Спасы. Согласно православному календарю, первым идет Медовый спас — 14 августа, а Яблочный — 19 числа. Праздники имеют свои традиции, приметы и запреты.

Традиции Медового Спаса

Медовый Спас еще называют Маковым, или Спасом на воде. Этому названию имеется свое объяснение. Все дело в том, что к этому дню в ульях уже заполнены соты, и пасечники начинают собирать мед.

Согласно сложившимся традициям, с этого дня можно было есть мед, но только сначала его нужно освятить в церкви. Вместе с Медовым спасом начинается Успенский пост, продолжительность которого составляет две недели. Постящиеся обязаны придерживаться определенного рациона, исключить жирную, жареную и острую пищу.





Служители церкви утверждают, что в этот день Бог милостив к женщинам и прощает все их прегрешения. Именно поэтому всем женщинам стоит сходить в храм и покаяться.

В этот день следует употреблять традиционные освященные блюда. В Медовый Спас принято печь хлебобулочные изделия с маком и медом.

Собранный маковый букетик будет обладать магической силой и послужит в качестве домашнего оберега. Он поможет привлечь в жизнь счастье, изобилие, благополучие и достаток. Полезно будет подарить такой букетик людям, страдающим от бессонницы.

В праздник принято помогать нуждающимся и бедным людям, угощать их освященными подарками, а также поминать усопших родственников. Часть мака и меда желательно оставить в храме для угощения прихожан.

Приметы в Медовый Спас





С Медовым Спасом связаны следующие приметы:

собранный мак станет защитником семейного счастья и благополучия;

если розы отцвели к этому дню, то лето скоро закончится;

если пошел дождь, то он убережет от пожаров;

если олень помыл свои копыта в воде, то в ней уже нельзя купаться.

Мед является источником красоты и здоровья.

Традиции и запреты Яблочного Спаса

Яблочный Спас имеет постоянную дату — 19 августа. Его еще называют Великим, Средним и Спасом на горе.

По традиции в данный день необходимо идти в храм, чтобы освятить яблоки и другие фрукты свежесобранного урожая. Считается, что до этого дня яблоки не разрешается есть.





Существующие поверья говорят о том, что освященные яблоки обладают особой силой. Есть мнение, что если откусить яблоко и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Находясь в храме, нужно поблагодарить Бога за богатый урожай. Согласно традиции, в праздничный день люди должны угощать друг друга освященными яблоками и медом. Часть своего урожая следует пожертвовать в храм, чтобы каждый нуждающийся смог взять для себя вкусные яства.

На Яблочный Спас принято ходить в гости и приглашать к себе знакомых и друзей. Угощать пришедших в дом следует пирогами с яблоками.

Приметы и поверья Яблочного Спаса

Согласно народным приметам, после Яблочного Спаса наступают холода, погода начинает резко меняться. Ночи уже более холодные и длинные.

Приметы Яблочного Спаса говорят о следующем:

если на Яблочный Спас стоит сухая и теплая погода, то зима тоже будет теплой;

проливной дождь указывает на суровую зиму;

если на руку сядут две мухи, то год будет удачным;

если нет дождя, то осень будет сухой.

Плохой считается примета убивать насекомых в праздничный день.





Как и в любой другой церковный праздник, в Медовый и Яблочный Спас запрещается заниматься тяжелой физической работой, рукоделием, а также ссориться, ругаться и сквернословить.