Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
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Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей

Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Режиссер Константин Богомолов провел отпуск за рубежом. Проведя отпуск за границей, известный режиссер Константин Богомолов написал пост о русофобии, которую он не увидел в своих поездках за рубежом. «В чем я убедился. Нет никакой враждебности к русским. От слова «совсем». Об инцидентах с отказом обслужить — о них читал, но не сталкивался. А своими глазами  вижу только доброжелательность и уважение», — пишет супруг Ксении Собчак в Telegram.
«Это будет, наверное, неприятно «стыдящимся», но в Европе я встречаю везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой — среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолетах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодежи, средневозрастных, пожилых — везде и всюду только радушие к русским. И уважение». Напомним, недавно оперная певица Анна Нетребко заявила в одном из интервью, что ее миссия — бороться с русофобией в мире.  
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

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