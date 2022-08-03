Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн
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Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн

Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн


Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal.


NYDFS обнаружил несоответствие по итогам надзорной проверки. Это первое принудительное действие регулятора в отношении криптоиндустрии.


В департаменте указали на несоблюдение со стороны Robinhood Закона о банковской тайне и требований по борьбе с отмыванием денег.


"Программа кибербезопасности фирмы должным образом не учитывала операционные риски, а ее политика не соответствовала правилам в области кибербезопасности и виртуальной валюты", – добавили в NYDFS.


Расследование также показало, что отсутствие на веб-сайте Robinhood специального номера телефона для жалоб потребителей нарушает их права.


Теперь Robinhood потребуется нанять независимого консультанта для оценки соответствия регуляторным правилам.


Напомним, в июне Bloomberg сообщил, что биржа FTX изучает возможность поглощения Robinhood. Позднее CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид опроверг эту информацию.

# Экономика robinhood, кибербезопасность, отмывание денег, сша, штрафы, новости
По материалам: ForkLog

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