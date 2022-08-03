Криптовалютное подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) оштрафовал на $30 млн криптовалютное подразделение Robinhood из-за нарушения AML-норм и политики кибербезопасности. Об этом сообщает Wall Street Journal.

NYDFS обнаружил несоответствие по итогам надзорной проверки. Это первое принудительное действие регулятора в отношении криптоиндустрии.

В департаменте указали на несоблюдение со стороны Robinhood Закона о банковской тайне и требований по борьбе с отмыванием денег.

"Программа кибербезопасности фирмы должным образом не учитывала операционные риски, а ее политика не соответствовала правилам в области кибербезопасности и виртуальной валюты", – добавили в NYDFS.

Расследование также показало, что отсутствие на веб-сайте Robinhood специального номера телефона для жалоб потребителей нарушает их права.

Теперь Robinhood потребуется нанять независимого консультанта для оценки соответствия регуляторным правилам.

Напомним, в июне Bloomberg сообщил, что биржа FTX изучает возможность поглощения Robinhood. Позднее CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид опроверг эту информацию.